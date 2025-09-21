Castorena gana primera presea en paranatación

El mexicano José Arnulfo Castorena ganó la primera medalla de México en el inicio del Campeonato Mundial de Paranatación de Singapur 2025. El experimentado atleta tricolor se colgó el oro en lo metros pecho, en la categoría SB2, demostrando que es uno de los deportistas más talentosos que tiene la especialidad.

Con tiempo de 57.41 segundos, Castorena se quedó en lo más alto del podio en el Centro Acuático OBC, donde se realiza la competencia, revalidando su posición como el favorito al ser el mejor de la competencia. El podio lo completaron el bosnio Ismail Barlov y el participante independiente Igor Bobyrev, con 58.55 y 1:02.13 minutos, respectivamente.

“(Estoy) contento y orgulloso por lo que hice, traté de romper mi propio récord, pero unos pequeños detalles me lo impidieron, por el dolor de brazo y cansancio, pero feliz porque se logró el primer lugar”, dijo con la Conade.

El Tip: Recordó que cronometró un tiempo de 59.41 segundos, para coronarse en París 2024. En la misma prueba, ayer, Marcos Zárate ocupó el séptimo lugar, con 1:13.66.

Luego de su medalla de oro, el mexicano comentó que ya piensa en su próxima competencia, que es un selectivo para los Juegos Panamericanos, en donde buscará quedar entre los mejores lugares, pues la meta es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

🥇💬 “Buscaré quedar entre los primeros lugares para calificar a los próximos Juegos Paralímpicos”.



Así fueron las primeras declaraciones de José Arnulfo Castorena tras conquistar la medalla de oro🥇 en los 50 m pecho SB2 en el Campeonato Mundial de Para Natación 🏊🏻‍♂️🇲🇽.#COPAME pic.twitter.com/QbaSsiAYqm — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) September 21, 2025

José Arnulfo Castorena sueña con Los Ángeles 2028

“Tenemos un selectivo el año que viene, próximamente Panamericanos. Buscaré quedar entre los mejores lugares, que eso es lo principal para clasificar para Los Angeles 2028”, dijo para el Comité Paralímpico Mexicano.

El triunfo de Castorena presagia un buen mundial para la delegación mexicana, que desde el 21 hasta el 27 de septiembre estará compitiendo en un evento que junta a más de 580 paratletas de 75 países, además que es la primera edición que se realiza en el país asiático.

José Arnulfo Castorena Vélez, nacido en Guadalajara en 1978, es uno de los máximos referentes del deporte paralímpico en México. Con una discapacidad congénita que afectó el desarrollo de sus extremidades y un pulmón, encontró en la natación no solo una salida personal, sino la plataforma para convertirse en multicampeón internacional.

Desde su debut en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000, Castorena ha cosechado una trayectoria ejemplar. Es cuatro veces campeón paralímpico en los 50 metros pecho SB2, con oros en Sídney 2000, Atenas 2004, Tokio 2020 y París 2024, además de múltiples preseas de plata y bronce. En total, acumula ocho medallas paralímpicas, consolidándose como una de las figuras históricas de la natación adaptada.

Más allá de las medallas, su historia es la de la resiliencia. Huérfano de madre al nacer y abandonado por su padre, fue criado por su abuela en condiciones difíciles. Con esfuerzo y disciplina, transformó la adversidad en inspiración, llevando el nombre de México a lo más alto del podio.

