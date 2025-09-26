El conmovedor mensaje de Jesús Corona que hace llorar a toda la afición de Cruz Azul (VIDEO)

Jesús Corona mandó un emotivo y conmovedor mensaje a la afición de Cruz Azul en la víspera de su retiro como futbolista, misma que será en el encuentro de la Jornada 11 del Apertura 2025 en el que La Máquina visite a Xolos, club en el que pondrá fin a 22 años de carrera en las canchas.

“14 años jugué en Cruz Azul, vivimos de todo, aprendimos de todo, disfrutamos, lloramos, fue una montaña rusa ahí. Muy agradecido con la afición, directivas, siempre entregado al máximo con el equipo”, fueron parte de las emotivas palabras que Jesús Corona le dedicó a los seguidores del equipo celeste.

"Me voy tranquilo. He entregado todo al futbol y él a mi. Nos vamos tablas y agradecido" ⚽🔥



Un adelanto de la charla de Jesús Corona con @DavidFaitelson



🔴 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/U9t61oLYHM — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 26, 2025

Jesús Corona elige juego contra Cruz Azul para decirle adiós a las canchas

Jesús Corona afirmó que eligió el duelo entre Xolos y Cruz Azul para retirarse como futbolista por lo que la institución capitalina representó para él, pues ahí estuvo en 14 de sus 22 años de carrera, por lo que fue el club que lo marcó.

TE RECOMENDAMOS: Otros deportes Todos los medallistas de México en el Día 6 del Mundial de Paranatación Singapur 2025

“Ahora se da esa oportunidad y los escogí por lo que representa para mí, Tijuana será mi último equipo como profesional y Cruz Azul marco mi carrera, será el momento en el que podré estar más cerca de ellos, creo que va a ser un bonito gesto para despedirme de las dos aficiones”, aseveró el también exseleccionado nacional.

Jesús Corona adelantó que arrancará como titular con Xolos el cotejo de la Jornada 11 del Apertura 2025, mismo en el que señaló que estará pocos minutos, pues se le hará un emotivo homenaje.

“Empezaré como titular, no sabemos el tiempo aún, pero serán unos minutos, algo simbólico. Se habló con la directiva y ellos estuvieron abiertos a que yo decidiera el partido y el tiempo, estamos agradecidos por eso”, resaltó Chuy Corona.

Jesús Corona reconoce que se retira tranquilo del futbol

Jesús Corona, quien ganó ocho títulos durante los 14 años que formó parte del Cruz Azul, admitió que dice adiós a las canchas tranquilo y agradecido por todo lo que consiguió en sus 22 años de carrera profesional.

“Me voy tranquilo, he entregado todo al futbol, el futbol también a mí y nos vamos tablas, agradecido por la dicha de poder haber sido un jugador profesional”, resaltó el guardameta surgido del Atlas.

Jesús Corona dejó las filas del Cruz Azul al finalizar el Clausura 2023 y posteriormente firmó con Xolos, equipo del que forma parte desde el Torneo Apertura 2023.

EVG