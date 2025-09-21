Es un hecho: El verdadero ‘10′ que le urgía al América actualmente está jugando para Cruz Azul

Alejandro Zendejas no ha tenido los números esperados con el América.

El América ha batallado este Apertura 2025 para encontrar al jugador que pueda realizar las mismas funciones que hacía Diego Valdés cuando estaba en el conjunto de Coapa; aunque Alejandro Zendejas tomó el dorsal ‘10′ de las Águilas, el estadounidense no tiene los números que la afición esperaría a lo largo de la campaña.

Por su parte, el Cruz Azul se llevó al ‘10′ que tanto le urgía al América, pues para esta temporada se hicieron de los servicios de José Paradela, quien se ha vuelto indispensable en el esquema de Nicolás Larcamón y demuestra que tiene las cualidades y la calidad para jugar detrás del delantero para repartir el juego al momento de atacar.

Cuando la Máquina se hizo de los servicios de Paradela, el conjunto de Coapa salió en busca de su compatriota, Agustín Palavecino, quien tiene cualidades parecidas a su excompañero, pues en Necaxa demostraron una tremenda solidez en el mediocampo cuando jugaban juntos.

Estos son los números de Alejandro Zendejas en el Apertura 2025

Alejandro Zendejas pasó de portar el dorsal ‘17′ a traer el número ‘10′ para este Apertura 2025, pero parece que este cambio no ha sido el mejor para el estadounidense, pues no tiene los números esperados para esta campaña.

Zendejas ha disputado los nueve partidos que van del torneo; de esos, ocho han sido de titular, pero lo triste en su rendimiento es que en esos nueve compromisos solo ha conseguido dos goles y dos asistencias.

Cabe recalcar que el nuevo ‘10′ del América es el jugador más constante en el cuadro inicial de André Jardine, pues son escasas las ocasiones en que sale de cambio o inicia en la banca; por eso sus números son aún más preocupantes.

Cruz Azul ‘estafó’ al América con 91 millones en este fichaje

Urgidos de encontrar grandes jugadores para fortalecer el mediocampo, el América le pagó 91 millones de pesos mexicanos al Cruz Azul para hacerse de los servicios de Alexis Gutiérrez, quien ha pasado de noche esta temporada con las Águilas.

El mediocampista mexicano solo ha disputado cinco partidos con el América; de esos, tres han sido de titular y solo suma una asistencia. De los últimos cuatro partidos en la Liga MX, Gutiérrez solo ha visto actividad en dos de ellos, ante Querétaro y contra el Monterrey.

Mientras el América se hizo de los servicios de Alexis Gutiérrez, el Cruz Azul con ese dinero logró comprar a José Paradela de Necaxa, el futbolista que le hacía falta a la Máquina y con el que podrían levantar su décima corona del futbol mexicano.

