Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Xolos vs Cruz Azul; Jornada 11 del Apertura 2025

El Cruz Azul expone su invicto en el Apertura 2025 en la cancha de Xolos.

La Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX concluye con el duelo entre Xolos y Cruz Azul este domingo 28 de septiembre por la noche, cuando el conjunto dirigido por el argentino Nicolás Larcamón visite la cancha del Estadio Caliente.

La Máquina llega a este cotejo como el único invicto del campeonato, condición que conservó a mitad de semana luego de un sufrido empate a dos anotaciones en el Estadio Olímpico Universitario contra los Gallos Blancos del Querétaro.

⚽️ Próximo partido ⚽️



🆚 Xolos

📆 Domingo 28 de septiembre

⏰ 20:05 HL - 21:05 HC

🏟️ Tijuana #AzulDePorVida pic.twitter.com/Ho4R37W3y2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 26, 2025

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la Jornada 11, pues Xolos ocupa la sexta posición de la clasificación, por lo que un triunfo como local en Tijuana podría ponerlo a la par de equipos como Toluca, América y el propio Cruz Azul.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Xolos vs Cruz Azul?

El partido entre Xolos y Cruz Azul se jugará este domingo 28 de septiembre en el Estadio Caliente. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:05 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Caliente TV y FOX.

Fecha: Domingo 28 de septiembre

Hora: 21:05

Estadio: Caliente

Transmisión: Caliente TV y FOX

Posibles alineaciones del Xolos vs Cruz Azul

XOLOS : Jesús Corona, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Gómez, Jesús Vega, Frank Boya, Iván Tona, Kevin Castañeda, Ramiro Arciga, Adonis Preciado y Mourad El Ghezouani.

CRUZ AZUL: Kevin Mier, Ignacio Rivero, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Carlos Rotondi, Erik Lira, Carlos Rodríguez, José Paradela, Mateusz Bogusz y Gabriel Fernández.

Previo a su despedida, Chuy Corona analizó el duelo ante Cruz Azul: “Salir e imponer condiciones”.#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/S1h844Jc8i — Xolos (@Xolos) September 26, 2025

Jesús Corona pone fin a 22 años de carrera en el Xolos vs Cruz Azul

El partido de este 28 de septiembre entre Xolos y Cruz Azul tiene un ingrediente adicional debido a que marcará el retiro del legendario portero Jesús Corona, campeón olímpico con la Selección Mexicana en Londres 2012.

El cancerbero tapatío tendrá un emotivo homenaje en el juego de la Jornada 11 entre Tijuana y La Máquina, donde se convirtió en un referente del equipo cementero, donde estuvo durante 14 años (2009-2023) en los que vivió toda clase de momentos.

Jesús Corona debutó profesionalmente con el Atlas en el 2003. En el 2004 se fue a los Tecos, donde permaneció hasta el 2009, año en el que se unió a las filas de Cruz Azul, donde ganó ocho títulos, el más importante de ellos el de la Liga MX en el Torneo Guard1anes 2021, trofeo con el que La Máquina puso fin a una racha de 23 años y medio sin coronarse en liga.

