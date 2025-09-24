Aficionados de Chivas bautizan como Abelito a este futbolista de la Liga MX (VIDEO)

La afición de Chivas bautizó como Abelito a un jugador de la Liga MX.

Un sector de aficionados de Chivas bautizó como Abelito a un futbolista de la Liga MX, pero lo más curioso del caso es que no es alguien del Rebaño, pues el jugador al que le pusieron ese sobrenombre es Diego Sánchez, quien es extremo izquierdo de los Tigres de la UANL.

En redes sociales circula un video en el que se observa a seguidores de las Chivas refiriéndose como Abelito al jugador del equipo regiomontano, quien también es de baja estatura como el famoso integrante de La Casa de los Famosos México, quien precisamente es fan del Guadalajara.

“Ya metan a Abelito” y “Vigón, salúdame a Abelito” fueron algunos de los comentarios hechos por aficionados de Chivas en el Estadio AKRON durante el partido pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX en el que los Tigres visitaron la cancha del equipo rojiblanco.

Futbolistas de burlan del jugador al que afición de Chivas bautizó como Abelito

Algunos jugadores de Tigres se burlaron después de que Diego Sánchez fue bautizado como Abelito, hecho que también desató la risa del público que se encontraba en las tribunas del Estadio AKRON en el juego que culminó empatado sin anotaciones.

Diego Sánchez no se enganchó con los comentarios y burla de los seguidores de Chivas, pero en una parte del video que circula en redes sociales se ve que tomó la situación con humor.

¿Quién es Diego Sánchez, futbolista bautizado como Abelito por la afición de Chivas?

Diego Sánchez Guevara es un futbolista de Tigres que nació el 12 de abril del 2005 en Monterrey, Nuevo León, que es mejor conocido como el Chicha Sánchez.

El jugador que fue bautizado como Abelito por aficionados de Chivas es canterano de la escuadra de la UANL, con la que debutó profesionalmente el 16 de marzo del 2024 en partido de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024.

El Chicha Sánchez mide 1.55 metros de estatura, motivo por el cual un sector de seguidores del Rebaño lo comparó con el integrante de La Casa de los Famosos México.

Hasta el momento, el extremo izquierdo de Tigres acumula un gol y una asistencia en los siete partidos oficiales en los que ha tenido actividad con el conjunto universitario.

EVG