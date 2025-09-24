Lewis Hamilton atraviesa el momento más aterrador de su vida y pide apoyo para su bulldog francés Roscoe (FOTO)

Lewis Hamilton pidió las oraciones de la gente para ayudar a su perrito.

Lewis Hamilton atraviesa un pésimo momento, después de su participación en el Gran Premio de Azerbaiyán, pues el piloto británico subió una historia a sus redes sociales donde se puede ver a su perrito Roscoe dentro de una cápsula en una veterinaria, donde está siendo atendido.

Hamilton le pidió a todos sus seguidores que apoyen a su lomito en este momento; además, el volante de Ferrari expresó que “han sido unas horas aterradoras. Por favor, tengan a Roscoe en sus pensamientos y oraciones”.

Además, en la imagen compartida por Hamilton se puede ver que donde se encuentra su perrito acostado hay algunas fotos pegadas a la pared, donde sale él junto a Roscoe para que el pequeño lomito pueda verlas cuando se levante.

Esta es la foto que publicó Hamilton en sus historias de Instagram. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Qué está pasando con el perrito de Lewis Hamilton?

Después de que Lewis Hamilton compartió la imagen de Roscoe dentro de la veterinaria, sus fanáticos se comenzaron a preguntar qué es lo que ocurría con el perrito del siete veces campeón de la Fórmula 1.

Sin embargo, el piloto británico no compartió más detalles sobre la enfermedad de su lomito, solo pidió que lo tengan en sus pensamientos y oraciones, para que pueda estar de vuelta en el paddock muy pronto.

La afición de la Fórmula 1 comenzó a mostrar sus mensajes de apoyo a Lewis Hamilton y Roscoe en redes sociales. “Desde aquí le deseo una pronta recuperación a Roscoe y ojalá todo se quede en un susto”. “Les envío todo mi apoyo y oraciones a Roscoe y Lewis”. Roscoe, eres un luchador como tu papá“, ”Oremos por Roscoe. Han sido unas horas difíciles para la familia. Tiemblo mientras escribo esto", son algunos de los mensajes de los fanáticos.

the photo of lewis with roscoe 🥹❤️ https://t.co/hRUobGvjSt pic.twitter.com/bndtL87vJm — sin ⁴⁴ (@44britcedes) September 24, 2025

¿Cuál es la siguiente carrera de Lewis Hamilton en Fórmula 1?

Lewis Hamilton quiere atravesar este pésimo rato antes de afrontar la siguiente parada de la temporada 2025 de la Fórmula 1, pues no quiere dejar solo a Roscoe, su fiel amigo y el que siempre lo acompaña en el paddock.

La carrera que continúa en el serial es el Gran Premio de Singapur, donde Hamilton y su compañero Charles Leclerc buscarán recuperar el segundo lugar en el Campeonato de Constructores, pues en Azerbaiyán Mercedes los bajó al tercer escalón.

La siguiente pista que recibirá a los 20 pilotos es el Circuito Urbano Marina Bay, que tendrá la actividad de la categoría reina del automovilismo desde el viernes 3 al domingo 5 de octubre.

DCO