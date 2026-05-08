Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Chivas vs Tigres; Cuartos de Final de Vuelta del Clausura 2026

Chivas recibe a Tigres en el Estadio AKRON para definir a uno de los semifinalistas.

Los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026 continúa con un duelo clave entre las Chivas y los Tigres, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues se entrega uno de los cuatro boletos para las semifinales de la Liga MX.

En el compromiso de vuelta los Universitarios llegan como favoritos al sacar ventaja en el cotejo de ida por marcador de 3-1, así que el Rebaño Sagrado necesita ganar por diferencia de dos goles para poder meterse a la antesala de la gran final del torneo local.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

🇺🇦 ¡Vamos la banda, vamos los Tigres, carajo! pic.twitter.com/8qeck6GlEy — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 8, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Chivas vs Tigres

El partido entre las Chivas y los Tigres se jugará este sábado, 9 de mayo del 2026, en el Estadio AKRON, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Amazon Prime.

Fecha: sábado 9 de mayo del 2026

Hora: 19:07

Estadio: AKRON

Transmisión: Amazon Prime

Posibles alineaciones del Chivas vs Tigres

CHIVAS: Óscar Whalley, José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González, Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval y Ricardo Marín.

TIGRES: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Romulo Zwarg, Jesús Angulo, Francisco Reyes, César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa, Rodrigo Aguirre.

🇦🇹 ¡HOY TOCA ACOMPAÑAR AL REBAÑO SAGRADO EN SU ENTRENAMIENTO EN EL @ESTADIOAKRON! 🏟️ pic.twitter.com/zbxJUZgxcd — CHIVAS (@Chivas) May 8, 2026

Chivas busca el pase a las semifinales sin sus seleccionados

El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de caer derrotado a manos de Tigres en el partido de ida de la liguilla, mientras que los de Guido Pizarro intentarán seguir en búsqueda del doblete tras alcanzar la final de la Concacaf Champions Cup al eliminar al Nashville en las semifinales.

Este partido también representa la oportunidad para las Chivas de demostrar que tienen una plantilla competitiva, pues enfrentarán a Tigres sin sus seleccionados que están actualmente en la concentración de la Selección Mexicana, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Clausura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y estos cuartos de final no serán la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO