Chivas logra tercer triunfo del torneo a costa del Necaxa de Fernando Gago

Cristian Inda celebra su gol con Chivas en su debut, anoche, en Guadalajara.

Las Chivas volvieron a la senda del triunfo al imponerse 3-1 al Necaxa de Fernando Gago en el regreso del entrenador argentino al Estadio AKRON casi un año después de su polémica salida del Guadalajara, en el duelo con el que se puso en marcha la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Armando González, Santiago Sandoval y el debutante Cristian Samir Inda, quien ayer tuvo sus primeros minutos como futbolista profesional, fueron los autores de los goles del Rebaño, que así consiguió su tercera victoria de la campaña para llegar a 11 unidades a costa de unos Rayos que se estancaron con nueve puntos.

El Dato: El Pachuca llegó a seis partidos sin conocer la victoria en el Apertura 2025 tras su empate 2-2 con el Puebla, luego de que comenzó la campaña con cuatro victorias.

El poste le negó a Armando González el gol al minuto 14 después de que remató de derecha en el centro del área un centro de Efraín Álvarez.

Ezequiel Unsain realizó una de las atajadas más espectaculares de la campaña al minuto 24, cuando tapó con el brazo y el pecho un fogonazo a quemarropa de Efraín Álvarez, inmediatamente después de que había desviado un tiro raso de Diego Campillo.

Armando González inauguró la pizarra al minuto 33 al cerrar la pinza con una definición de zurda en el área tras ser asistido por Richard Ledezma para poner al frente al Rebaño, que finalmente reflejaba su superioridad en el encuentro.

14 goles ha anotado Chivas en lo que va del Apertura 2025

Santiago Sandoval aumentó la ventaja de las Chivas justo antes del descanso, cuando al 44’ abatió a Ezequiel Unsain con un zurdazo en el corazón del área.

Los Rayos se metieron al encuentro en los primeros momentos del complemento luego de que Cristian Chicote Calderón, con pasado chiva, tuvo la fortuna de su lado tras sacar un tiro de derecha que fue desviado por la zaga local al minuto 49.

El Necaxa creció en confianza a partir del tanto del descuento y tuvo algunas ocasiones más, pero no del todo claras. Chivas no se confió y adelantó líneas en busca del tercer gol que sentenciara las acciones.

Ese tercer tanto de las Chivas llegó en el tiempo de compensación por medio del debutante mediocampista Cristian Samir Inda, quien al 94′ venció a Ezequiel Unsain con un espectacular disparo de zurda fuera del área, apenas 10 minutos después de haber ingresado a la cancha.

Afición de Chivas recibe de manera hostil a Fernando Gago

Fernando Gago volvió al estadio de las Chivas casi un año después de que dejó de ser el director técnico del conjunto rojiblanco, del que estaba al frente desde diciembre del 2023, cuando asumió el cargo que dejó vacante el serbio Veljko Paunovic.

El actual timonel del Necaxa no estaba en el Estadio AKRON desde el 5 de octubre del 2024, cuando dirigió su último cotejo como estratega del Rebaño, la derrota por 3-2 a manos del Atlas en la Jornada 11 del Apertura 2024.

La afición del Guadalajara recibió con un fuerte abucheo a Fernando Gago mientras era anunciado como entrenador de los visitantes momentos antes del comienzo del juego.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

Las Chivas volverán a las canchas el próximo viernes 26 de septiembre, cuando visiten la cancha del Estadio Cuauhtémoc para medirse ante el Puebla en el arranque de la Jornada 11 del Apertura 2025.

