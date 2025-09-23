En Chivas no perdonan la traición de Fernando Gago y tuvo un recibimiento demasiado hostil en el Estadio AKRON (VIDEO)

Fernando Gago fue recibido con abucheos por la afición de Chivas en su regreso al Estadio AKRON.

La afición de Chivas fue hostil recibió con el argentino Fernando Gago, exentrenador del Rebaño, en su regreso al Estadio AKRON este martes para el encuentro de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX contra el Necaxa, equipo al que el argentino dirige a partir del actual torneo.

Los seguidores de las Chivas que se dieron cita al recinto recibieron al sudamericano con un fuerte abucheo, en clara señal de que todavía no perdonan su traición luego de que dejó las riendas del club a media temporada en el Apertura 2024 para aceptar una oferta de Boca Juniors.

El abucheo a Fernando GAGO duró incluso como el triple de tiempo que el que recibió CHICOTE.



El abucheo y recibimiento hostil para Fernando Gago de parte de la afición del Guadalajara fue tan grande que incluso el sonido local del Estadio AKRON hizo lo posible por evitar que el mismo se escuchara.

¿Cuándo fue la última vez que Fernando Gago había estado en el estadio de Chivas?

Fernando Gago volvió al estadio de las Chivas casi un año después de que dejó de ser el director técnico del conjunto rojiblanco, del que estaba al frente desde diciembre del 2023, cuando asumió el cargo que dejó vacante el serbio Veljko Paunovic.

El actual timonel del Necaxa no estaba en el Estadio AKRON desde el 5 de octubre del 2024, cuando dirigió su último cotejo como estratega del Rebaño, la derrota por 3-2 a manos del Atlas en la Jornada 11 del Apertura 2024.

Momentos antes de aquel clásico tapatío, Fernando Gago había negado el interés de Boca Juniors o cualquier otro club en él y aseguró que cumpliría su contrato con Chivas, mismo que finalizaba en diciembre del 2024, pero el exjugador del Real Madrid pagó su cláusula de rescisión para poder irse con los Xeneizes.

¿Cuántos partidos ganó Fernando Gago como DT de Chivas?

Fernando Gago dirigió a Chivas en 38 partidos oficiales en toda clase de competencias, incluyendo compromisos de Liga MX, Concachampions y Leagues Cup, pero solamente estuvo en un torneo completo de liga, el Clausura 2024, en el que los rojiblancos llegaron hasta las semifinales.

El actual timonel del Necaxa ganó 17 juegos durante su etapa en el banquillo del Rebaño, con el que también registró nueve empates y 12 derrotas, una de las cuales significó la eliminación de los rojiblancos a manos del América en los octavos de final de la Concachampions.

El sucesor de Fernando Gago a la salida del argentino de Chivas fue el mexicano Arturo Ortega, quien estuvo al frente del Guadalajara en el cierre del Apertura 2024 de la Liga MX, certamen en que la entidad quedó eliminada en el play-in tras caer a manos del Atlas.

