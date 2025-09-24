Cruz Azul rescata empate en CU ante Querétaro y conserva su invicto en el Apertura 2025; Resumen y goles

Cruz Azul recibió al Querétaro en Ciudad Universitaria en la Jornada 10 del Apertura 2025.

Gracias a un gol de Gabriel Fernández a siete minutos del final, el Cruz Azul conservó su invicto en el Apertura 2025 de la Liga MX al rescatar un sufrido empate 2-2 con el Querétaro en Ciudad Universitaria, en actividad de la décima jornada del campeonato mexicano de Primera División, luego de que se agregaron 14 minutos en el segundo tiempo.

El argentino José Paradela abrió el marcador al minuto 14 para poner en ventaja a La Máquina con un remate de zurda fuera del área, tras una asistencia de Luka Romero en una gran combinación de los celestes.

🔥 ¡GOOOOLAZO! Paradela se luce y abre el marcador para Cruz Azul ante Querétaro 💙⚽ #LigaMX pic.twitter.com/OHWwuPbk4x — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

😱 ¡Se durmió la defensa! Homenchenko aprovecha y pone el 1-1 para Gallos ante Cruz Azul ⚽ #LigaMX pic.twitter.com/5K6QSbOuoh — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

Seis minutos después el equipo visitante consiguió la igualada por conducto del uruguayo Santiago Homenchenko, quien definió al 20′ con un remate de derecha a quemarropa en el área luego de un pase de Michael Carcelén en un tiro de esquina.

Santiago Homenchenko apareció por segunda vez en la noche al minuto 35 para hacer un gol de bandera al techar al portero colombiano Kevin Mier con un espectacular disparo de zurda atrás de mediacancha.

Cruz Azul y Querétaro acaban incompletos el partido en CU

El Querétaro se quedó con 10 elementos al minuto 62, cuando Jhojan Julio recibió el cartón rojo por una falta sobre Willer Ditta, en una acción que generó polémica debido a que el zaguero colombiano ya iba cayendo antes del contacto.

🔥 ¡DOBLETE de Homenchenko! Golazo de Gallos para darle la ventaja frente a Cruz Azul 🐓⚽ #LigaMX pic.twitter.com/PgCNgWQ5Qr — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

⚽💥 ¡EMPATE! ‘Toro’ Fernández iguala el marcador para Cruz Azul frente a Querétaro 💙 #LigaMX pic.twitter.com/iHl9lwIRSH — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

Pero el Cruz Azul tampoco terminó completo el partido, pues al 75′ fue expulsado Luka Romero por una fuerte barrida sobre Francisco Venegas. La árbitra Karen Hernández había amonestado en un inicio al jugador de los cementeros, pero cambió su decisión después de revisar la acción en el VAR.

Pese al golpe que significó la expulsión de Luka Romero, La Máquina no se vino abajo y al minuto 83 consiguió el empate por conducto del uruguayo Gabriel Fernández, quien marcó con un tiro raso de derecha en el área.

¿Cuándo y contra quién es el próximo juego de Cruz Azul?

El Cruz Azul volverá a las canchas el próximo domingo 28 de septiembre, cuando visite a los Xolos de Tijuana en el desenlace de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX.

EVG