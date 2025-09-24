Cruz Azul rescata empate en CU ante Querétaro y conserva su invicto en el Apertura 2025; Resumen y goles

Gracias a un gol de Gabriel Fernández a siete minutos del final, el Cruz Azul conservó su invicto en el Apertura 2025 de la Liga MX al rescatar un sufrido empate 2-2 con el Querétaro en Ciudad Universitaria, en actividad de la décima jornada del campeonato mexicano de Primera División, luego de que se agregaron 14 minutos en el segundo tiempo.
El argentino José Paradela abrió el marcador al minuto 14 para poner en ventaja a La Máquina con un remate de zurda fuera del área, tras una asistencia de Luka Romero en una gran combinación de los celestes.
Seis minutos después el equipo visitante consiguió la igualada por conducto del uruguayo Santiago Homenchenko, quien definió al 20′ con un remate de derecha a quemarropa en el área luego de un pase de Michael Carcelén en un tiro de esquina.
Santiago Homenchenko de Querétaro humilla cruelmente a Kevin Mier con un GOLAZO de más de 60 metros (VIDEO)
Santiago Homenchenko apareció por segunda vez en la noche al minuto 35 para hacer un gol de bandera al techar al portero colombiano Kevin Mier con un espectacular disparo de zurda atrás de mediacancha.
Cruz Azul y Querétaro acaban incompletos el partido en CU
El Querétaro se quedó con 10 elementos al minuto 62, cuando Jhojan Julio recibió el cartón rojo por una falta sobre Willer Ditta, en una acción que generó polémica debido a que el zaguero colombiano ya iba cayendo antes del contacto.
Pero el Cruz Azul tampoco terminó completo el partido, pues al 75′ fue expulsado Luka Romero por una fuerte barrida sobre Francisco Venegas. La árbitra Karen Hernández había amonestado en un inicio al jugador de los cementeros, pero cambió su decisión después de revisar la acción en el VAR.
Pese al golpe que significó la expulsión de Luka Romero, La Máquina no se vino abajo y al minuto 83 consiguió el empate por conducto del uruguayo Gabriel Fernández, quien marcó con un tiro raso de derecha en el área.
¿Cuándo y contra quién es el próximo juego de Cruz Azul?
El Cruz Azul volverá a las canchas el próximo domingo 28 de septiembre, cuando visite a los Xolos de Tijuana en el desenlace de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX.
EVG