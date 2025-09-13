Cruz Azul vence por la mínima al Pachuca y conserva su invicto en el Apertura 2025

Gabriel Fernández celebra el gol con le que Cruz Azul derrotó de visitante al Pachuca.

Un gol de penalti de Gabriel Fernández le permitió a Cruz Azul derrotar 1-0 al Pachuca como visitante en el Estadio Hidalgo para conservar su calidad de invicto después de ocho jornadas en el Apertura 2025 de la Liga MX.

La Máquina salió de la cancha del Estadio Hidalgo con los tres puntos en la bolsa después de un accidentado encuentro que culminó con tres expulsados, dos de los locales y uno de la visita.

Tanto Cruz Azul como Pachuca acabaron incompletos el juego, pues los cementeros terminaron con un expulsado (Jesús Orozco Chiquete) y los Tuzos con dos (Luis Quiñones y Daniel Aceves).

Nacho Rivero termina con la cara sangrada

Las alarmas se encendieron al minuto 62, cuando se llenó de sangre el rostro de Nacho Rivero, capitán de Cruz Azul, tras una patada de Daniel Aceves en el área.

El árbitro marcó penalti y expulsó al defensa del Pachuca, que minutos antes ya se habían quedado con 10 tras la expulsión de Luis Quiñones.

Nacho Rivero continuó en la cancha luego de que le fue puesto un vendaje y abandonó la cancha al minuto 85, cuando fue sustituido por Amaury Morales.

Cruz Azul suma su sexto triunfo consecutivo

Además de mantenerse invicto en el Apertura 2025, el triunfo sobre el Pachuca le permitió al Cruz Azul llegar a seis victorias en fila en el campeonato.

La buena racha de los dirigidos por el argentino Nicolás Larcamón comenzó con el 4-1 que consiguieron sobre el León en la tercera jornada de la Liga MX.

Posteriormente, el Cruz Azul derrotó a Atlético de San Luis, Santos, Toluca y Chivas, en ese orden, entre las Fechas 4 y 7 del Apertura 2025.

