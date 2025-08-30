Chicharito regresa, pero Chivas pierde ante Cruz Azul; Resumen y goles del partido de la Liga MX

Una acción del Chivas vs Cruz Azul, de la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025

Las Chivas Rayadas del Guadalajara sufrieron otra derrota en el Torneo Apertura 2025, tras caer en la Jornada 7 de la Liga MX ante el Cruz Azul, que se mantiene invicto en el campeonato tras sacar los tres puntos de visita con marcador de 2-1.

En un juego lleno de polémicas arbitrales, La Máquina aprovechó sus opciones y sumó tres unidades clave para quedar a un punto de Monterrey, que es líder del Apertura 2025.

Con goles de José Paradela y de Carlos Rotondi, el cuadro cementero se impuso en el Estadio AKRON. Por parte de los locales descontó Diego Campillo.

El juego empezó con gol de vestidor, pues al 2′ Paradela sacó un gran remate que venció al Tala Rangel. La primera parte fue trepidante, ya que al 11′ llegó el empate de Chivas con un gran remate de Diego Campillo. La Máquina se llevó la ventaja al medio tiempo gracias a Rotondi.

Aunque estaban jugando bien, las Chivas tuvieron los mismos problemas de las jornadas anteriores, pues las fallas en la zona baja les terminaron por costar caro, sumado a que ofensivamente no estuvieron finos.

Chicharito tiene minutos con Chivas

Al 71′ se dio el debut del Chicharito Hernández en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El delantero regresó a la actividad con el Rebaño Sagrado luego de la polémica por sus videos en donde habla de temas sociales delicados, como los roles de género.

En el minuto 78 el club rojiblanco se perdió una gran oportunidad de gol, pues un potente remate se estrelló en el poste y el rebote se estrelló en la humanidad de la Hormiga González, quien no pudo reaccionar a tiempo por la velocidad del balón, por lo que la redonda se fue por arriba del marco.

El siguiente duelo de Chivas en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX será el sábado 13 de septiembre, nada menos que ante el América en una nueva edición del Clásico Nacional.

Al Guadalajara le vienen una seguidilla de juegos complicados, pues después de enfrentar a las Águilas le harán frente a los Tigres y posteriormente al actual campeón del futbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca.

Por su parte, el Cruz Azul regresa a la acción en la Liga MX el sábado 13 de septiembre ante los Tuzos del Pachuca, uno de los clubes revelación del campeonato.

