Luka Romero le da triunfo a Cruz Azul sobre Toluca con un GOLAZO de cabeza; La Máquina sigue invicta

Luka Romero marcó un espectacular gol de cabeza en el triunfo de Cruz Azul sobre Toluca.

Con un espectacular gol de cabeza de Luka Romero en el segundo tiempo, Cruz Azul se impuso 1-0 al campeón Toluca en Ciudad Universitaria. Con este resultado, La Máquina conserva su invicto en el Apertura 2025, después de seis jornadas.

La Máquina dominó desde el primer tiempo, pero no tuvo la contundencia para vulnerar el arco de los visitantes.

Chiquete le pone un bombón a Luka Romero para poner el 1-0⚽🚂 ¡Quéee gooool de la Máquina!#SabadoFutbolero #LigaMX pic.twitter.com/CEmUwVqPSI — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 24, 2025

La llegada más clara de Cruz Azul en la primera mitad fue un poste de Nacho Rivero al minuto 22, tras un disparo de derecha fuera del área.

Luka Romero abrió la pizarra hasta el minuto 78 con un espectacular gol de cabeza tras un centro de Jesús Orozco Chiquete para dejar sin oportunidad a Hugo González.

Juego entre Cruz Azul y Toluca se retrasa

Debido a amenaza por tormenta eléctrica, a causa de las fuertes lluvias en CDMX, el partido entre Cruz Azul y Toluca inicio casi una hora después de la hora programada.

El cotejo debía arrancar a las 21:05 horas, pero el silbatazo inicial fue hasta las 9 de la noche con 52 minutos.

No es la primera vez que un juego del Apertura 2025 arranca después de lo pactado a causa de las condiciones meteorológicas, pues también ocurrió lo mismo con el duelo de la Jornada 4 entre América y Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Próximos partidos de Cruz Azul y Toluca

Los Diablos Rojos del Toluca vuelven a las canchas el próximo viernes 29 de agosto, cuando visiten al Atlético de San Luis en el inicio de la Jornada 7 del Apertura 2025.

Por su parte, el Cruz Azul enfrenta un día después a las Chivas en el Estadio AKRON, en uno de los partidos más atractivos de la séptima fecha de la Liga MX, la última antes del parón por la Fecha FIFA de septiembre.

EVG