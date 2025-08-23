México concluye cuarto en el medallero de los Juegos Panamericanos Jr. en Asunción

Integrantes de la delegación mexicana en la clausura de los Juegos Panamericanos Jr. Asunción 2025.

La delegación mexicana acabó su participación en los Juegos Panamericanos Jr. celebrados en Asunción, Paraguay, con un total de 129 medallas.

México cosechó 29 metales dorados, 45 de plata y 55 de bronce durante las dos semanas de competencia en suelo paraguayo.

La delegación tricolor terminó abajo de las de Brasil, Estados Unidos y Colombia, que conformaron el top 3 del medallero de los Juegos Panamericanos Jr. Asunción 2025.

¡Finalizan los Juegos Panamericanos Junior 2025 y no podríamos estar más orgullosos de nuestros representantes! 🤩🇲🇽



México cierra en cuarto lugar general con un total de 129 medallas. 🥇🥈🥉

Brasil acabó en lo más alto de la justa después de lograr 175 preseas, de las cuales 70 fueron de oro, 50 de plata y 55 de bronce.

Estados Unidos fue segundo en el medallero en Paraguay con 142 medallas (54 de oro), mientras que Colombia culminó tercera con 115 metales (48 de oro).

Top 5 del medallero de Juegos Panamericanos Jr. Asunción 2025

Brasil: 70 oros, 50 platas y 55 bronces: 175 medallas

Estados Unidos: 54 oros, 43 platas y 45 bronces: 142 medallas

Colombia: 48 oros, 27 platas y 40 bronces: 115 medallas

México: 29 oros, 45 platas y 55 bronces: 129 medallas

Argentina: 27 oros, 38 platas y 30 bronces: 95 medallas

México cierra con oro mixto en natación artística

La Selección Mexicana de natación artística se colgó la medalla de oro en equipo mixto de los Juegos Panamericanos Junior 2025, luego de terminar en el primer lugar en la rutina acrobática con 194.9850 puntos, y conseguir una puntuación total de 722.2850 en sus tres rutinas, en el cierre de la justa en Asunción.

El equipo de natación artística terminó casi con 50 puntos de diferencia del segundo lugar, además de que los aztecas barrieron con 3 oros de 3 posibles en la disciplina. Estados Unidos se llevó la plata, mientras que Chile se colgó la presea de bronce.

El conjunto nacional que se llevó el oro está conformado por Camila Argumedo, Nayeli Mondragón, Fernanda Carmona, Carolina Arzate, Victoria Delgado, Citlali Nuño, Diego Villalobos, Daniela Ávila y Jacqueline Meléndez.

En medio de sonrisas y diversión, la Delegación Mexicana se despide de @asu2025Oficial. ¡Gracias por todos los logros e inspiración! Gracias a nuestros partners por formar parte de esta misión. ¡Sigamos celebrando el amor por el deporte! 🇲🇽✨🙌🏽#TodosSomosOlímpicos

Otras medallas de México en el cierre de los Juegos Panamericanos Jr. 2025

Nicol Guzmán y José Enrique Gil consiguieron el bronce en canotaje al terminar terceros en la final de C2-500m con 2:19.61 minutos, con lo cual México cerró con cinco medallas en dicha disciplina.

El atletismo fue el deporte en el que México obtuvo más medallas en los Juegos Panamericanos Jr. Asunción 2025 con 19 preseas, de las cuales cuatro fueron áureas, cinco de plata y 10 de bronce.

Por su parte, la halterista Vanessa Lizárraga terminó subcampeona de los +77 kilogramos de levantamiento de pesas, gracias a su registro de 236 kg en el total (106 kg de arranque y 130 kg en el envión).

EVG