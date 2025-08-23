Óscar Valdez se sincera y manda desafiante mensaje de cara a su pelea contra Ricky Medina

Óscar Valdez habló de lo que espera para su pelea contra Ricky Medina.

El mexicano Óscar Valdez mandó un contundente y desafiante mensaje de cara a su pelea de box contra el estadounidense Ricky Medina, ante quien medirá fuerzas el próximo 6 de septiembre.

De cara a su primer combate del año, The King dejó en claro que afrontará el mismo con la misión de coronarse nuevamente en las 130 libras.

“Tengo claro el ejemplo de que se puede perder y se puede regresar a ser campeón mundial y para hacer eso tengo que demostrarlo. Sigo soñando con llegar a ser campeón mundial y terminar fuerte esta etapa final de mi carrera”, aseveró Óscar Valdez en conferencia de prensa.

Un factor que Óscar Valdez considera clave para su pleito contra Ricky Medina su mentalidad de nunca darse por vencido.

“Físicamente me siento bien, mentalmente también, me ponen con prospectos de 20 años y les ganó en la velocidad, en la fuerza, les ganó en el rendimiento, pero creo que tiene mucho que ver el esfuerzo mental que yo tengo de nunca rendirse”, resaltó el originario de Nogales, Sonora.

¿Dónde es la pelea de Óscar Valdez con Ricky Medina?

La pelea de box entre el mexicano Óscar Valdez y el estadounidense Ricky Medina será el próximo 6 de septiembre en Domo Binacional de Nogales, Sonora.

The King contará con el apoyo de la afición en el combate que se llevará a cabo en su tierra natal, lo que puede representar una motivación adicional para su primer pleito del 2025.

Óscar Valdez perdió contra Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete en su más reciente pelea de box, misma que fue el 7 de diciembre del 2024.

Óscar Valdez ve a Marco Verde como sucesor del Canelo Álvarez

Oscar Valdez tuvo palabras de elogio para el sinaloense Marco Verde, en quien ve al sucesor de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“La cara del boxeo va a ser Marco Verde. Tiene las credenciales para llegar a serlo, el cielo es el límite para él. Después del ‘Canelo’, yo creo que sigue él”, aseguró el sonorense.

Marco Verde, medallista olímpico de plata en París 2024, se subirá al ring el próximo 13 de septiembre, cuando enfrente al puertorriqueño Marcos Osorio en la cartelera del combate entre el ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford.

EVG