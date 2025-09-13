Emiliana Arango derrota a Elsa Jacquemot y es la primer finalista del Guadalajara Open AKRON 2025

Emiliana Arango sufrió ante Elsa Jacquemot durante los dos sets que duró el partido, pero al final no desaprovechó las oportunidades que tuvo para quebrar el saque y el punto para el partido, y dejó parciales de 6-4 y 7-5 para ser la primera finalista del Guadalajara Open AKRON.

La tenista colombiana llegó como la favorita de la afición, pero no la preferida de las estadísticas, pues la raqueta francesa era ampliamente favorita por los partidos que había tenido en las fases pasadas, ya que en cuartos de final eliminó a la sexta sembrada del torneo y en segunda ronda dejó en el camino a la primera preclasificada de la competencia.

Sin embargo, con el apoyo del público y la porra que un pequeño aficionado le creó a Arango durante el compromiso, la número 86 del mundo consiguió un ace, 63 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y el boleto al partido por el título.

El juego de Emiliana Arango en la pista del Estadio AKRON era notorio: tiros lejanos para hacer correr a su rival y, en momentos, atacar a la red para conseguir el punto lo más pronto posible, una estrategia que le ayudó para conseguir la victoria.

Emiliana Arango inició ganando el segundo set gracias a un quiebre de servicio; después, la francesa igualó el marcador y consiguió ponerse en ventaja 4-2. Todo indicaba que el encuentro tendría un tercer set, pero la perseverancia de la colombiana la llevó a igualar el tablero 4-4, conseguir un break y llevarse el boleto a la final con remontada incluida.

“Me vi muy bien allá afuera, por lo menos yo me estaba sintiendo muy bien físicamente; creo que estoy bastante bien, creo que es una de mis fortalezas y creo que fue una de las claves del partido; al final creo que eso empezó a marcar un poco de diferencia. También estuve muy fuerte mentalmente, de seguir fuerte con mi estrategia”, expresó la raqueta colombiana.

El décimo y último juego inició con fortuna para Arango, pues en repetidas ocasiones las dos tenistas respondieron el golpe de la rival con un slice, pero la colombiana fue la ganadora, ya que Jacquemot estrelló la pelota en la red. La colombiana tuvo triple punto para partido, desaprovechó el primero, pero en la segunda oportunidad, después de un intercambio de golpes, puso la pelota en la esquina de la cancha y ahora peleará por el título.

Después de culminar el GDL Open AKRON, Arango será la tenista colombiana mejor rankeada en la WTA. Sobre eso, la nacida en Medellín, Colombia, dijo que “para mí es un orgullo ser la raqueta número uno de Colombia, es un orgullo para mí poder representar a Colombia de cualquier manera; yo trato de hacer siempre lo mejor que puedo, a veces sale mejor que otras, pero yo sé que siempre doy lo mejor que tengo ese día y trato de mejorar aunque sea un poquito para seguir creciendo y seguir siendo mejor persona, mejor jugadora y poder dejar a Colombia en lo más alto”.

Emiliana Arango acaba de alcanzar su tercera final en México este 2025; en febrero fue campeona del Abierto de Cancún tras vencer en sets seguidos a Carson Branstine, un mes después peleó por el título del Mérida Open ante Emma Navarro, pero terminó perdiendo por doble 6-0, y ahora en septiembre volvió a nuestro país y ya es finalista del Guadalajara Open AKRON.

DCO