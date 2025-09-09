Cruz Azul pagaría 9 millones de dólares por un jugador que no triunfó en la Liga MX y cobraba un dineral en su exequipo

Cruz Azul va por un jugador que tuvo un pasado en la Liga MX

El Cruz Azul está buscando a un delantero que ya tuvo una experiencia en la Liga MX, pero no le fue de lo mejor en su exequipo. La Máquina, de acuerdo con reportes, está interesada en el delantero mexicoamericano Brandon Vázquez, quien cobraba una millonada en Rayados de Monterrey.

Se dice que Cruz Azul busca los servicios de Vázquez, quien tiene un valor de 9 millones de dólares, pues es uno de los delanteros de mayor renombre en el futbol estadounidense. En su paso por La Pandilla disputó 49 partidos, anotó un total de 14 goles y dio una asistencia.

El fichaje de Vázquez sería de cara a la siguiente temporada, para completar la delantera conformada por Ángel Sepúlveda, Gabriel Toro Fernández, además de un par de juveniles, pero que no tienen tanto recorrido en primera división.

Cruz Azul pagaría una millonada por Brandon Vázuqez

De acuerdo con el periodista Adrián Esparza Oteo, en el podcast de La Máquina, comentó que el cuadro azulcrema busca jugadores mexicanos para no tener que ocupar una plaza de extranjeros y entre las opciones están Brandon Vázquez, Julián Quiñones y Daniel Ríos.

El comunicador señaló que “no va a llegar nadie más hasta diciembre, en el mercado invernal es cuando se va a buscar algo“, pero si la opción es el exRayados necesitarían pagar 9 millones de dólares por el ariete.

El delantero representa a Estados Unidos, pero cuenta con la nacionalidad mexicana, por lo que no ocupará una plaza de extranjero en el Cruz Azul, aunque tiene una lesión grave, pues el pasado 9 de julio tuvo una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha.

Actualmente Brandon Vázquez juega para el Austin FC de la MLS, aunque ha tenido más equipos a lo largo de su carrera, incluyendo Monterrey, pero en la MLS es donde ha tenido éxito, ya que ahí ganó todo los títulos que tiene por el momento; tres con el Atlanta United y uno con su actual club.

En su carrera Brandon Vázquez tiene 75 goles como profesional en clubes, además de cuatro dianas con la Selección Estadounidense. El ariete tiene 26 años de edad, mide 1.88 metros y nació en San Diego, California.

aar