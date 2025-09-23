Larcamón supera el mejor inicio del Cruz Azul tras 14 torneos

Luka Romero celebra, al lado de sus compañeros, uno de los goles del viernes.

La Máquina Celeste del Cruz Azul vive años de gloria de la mano de Nicolás Larcamón. Después de la Jornada 9 acumulan 23 unidades, esta cifra no la podían superar desde el Apertura 2018, cuando estaba al frente del equipo Pedro Caixinha y como directiva Ricardo Peláez.

Al inicio del proyecto de Nicolás Larcamón se pensaba que iba a durar muy poco. Apenas unos meses después de su presentación recibió uno de la peores goleadas en la historia del equipo y lo peor es que fue en el plano internacional. Seattle Sounders los goleó 7-1.

Aficionados de La Máquina pedían la renuncia inmediata del timonel argentino, pero la directiva le dio continuidad y confianza. Ahora son líderes generales por encima de Monterrey y América y uno de los principales candidatos al título de la Liga MX.

El Cruz Azul se está robando la Liga MX. Además de estar en la cima de la competencia, también tienen a uno de los goleadores del certamen. Ángel sepúlveda acumula cinco goles y está en el tercer sitio. Hay que recordar que se lesionó y no está sumando minutos con los cementeros en las últimas fechas.

Sumado a los dos logros ya mencionados, también hay que decir que es una de las mejores ofensivas y defensivas del certamen. Al ataque acumulan 19 dianas, mientras que en la parte baja solamente les han anotado en 10 ocasiones durante el Apertura 2025.

Esta semana hay jornada doble en la Liga MX y el Cruz Azul se ve las caras ante el Querétaro, un equipo que no luce tan complicado para los de La Noria.

Otro de los datos importantes para el Cruz Azul es que es el único equipo invicto del certamen. Dicho logro lo compartía con el América, pero desde que perdió contra las Chivas dejó de estar en el selecto grupo.

Después de medio torneo, los equipo comienzan a perfilarse para meterse a la Liguilla o quedar eliminados. Cruz Azul, Monterrey, Toluca, América y, un sorpresivo Xolos, pueden presumir su constancia en el campeonato local.

De los duelos atractivos en la Jornada 10, se puede presumir el Toluca vs Monterrey. Ambos clubes son poderosos y facvoritos. Los Diablos Rojos son los actuales campeones de la Liga MX, mientras que los Rayados está hecho a la europea, pues tras la llegada de Anthony Martial potencializaron el ataque para el Apertura 25.

El América visita al Atlético San Luis. Chivas no puede permitirse más derrotas y este martes choca ante el Necaxa. Los Pumas enfrentan a Juárez en una semana que no se debe de permitir tener descalabros. El próximo sábado choca ante las Águilas.

Tabla general ı Foto: Imagen: Especial