Futbol Internacional

Estos son todos los resultados de México en el Mundial Sub-20; ¿Son candidatos al título?

La Selección Mexicana Sub-20 iniciará su camino en el torneo enfrentando a su similar de Brasil, equipo al que nunca han podido vencer en este torneo

La Selección Mexicana Sub-20 disputará el Mundial en Chile.
La Selección Mexicana Sub-20 disputará el Mundial en Chile. Foto: X @miseleccionsubs
Por:
Diego Chávez Ortiz

México iniciará su camino dentro del Mundial Sub-20, el cual se llevará a cabo en Chile, enfrentando a su similar de Brasil en la primera jornada de la fase de grupos, pero el Tricolor nunca ha podido vencer a la Verdeamarela en este torneo.

Desde la edición de 1977 a la de 2025, la Selección Mexicana ha participado en 19 ocasiones, mientras que en seis ediciones de la competencia el combinado nacional se quedó fuera y su mejor participación fue en Túnez, donde los jóvenes mexicanos lograron ser subcampeones del certamen.

México vuelve a una Copa del Mundo Sub-20 después de seis años, pues en 2023 no lograron clasificar a la justa que se llevó a cabo en Argentina, terminando con una racha de cinco ediciones asistiendo al Mundial.

TE RECOMENDAMOS:
Lamine Yamal y Lewandowski festejan uno de los goles de ayer.
Regresa a la acción

Lamine Yamal lleva al Barça al liderato de liga

Estos son todos los resultados de México en el Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 es un torneo juvenil para que las jóvenes promesas de cada país participante demuestren su calidad y puedan conseguir llenarle el ojo a los visores de un grande de Europa. En esta ocasión México tiene varios jugadores en la mira, como Gilberto Mora, Elías Montiel, Iker Fimbres y Pablo Lara.

Estos son los resultados de México en el Mundial Sub-20.

  • Túnez 1977 - Subcampeón
  • Japón 1979 - Fase de grupos
  • Australia 1981 - Fase de grupos
  • México 1983 - Fase de grupos
  • Unión Soviética 1985 - Cuartos de final
  • Chile 1987 - No clasificó
  • Arabia Saudita 1989 - Suspendido por cachirules.
  • Portugal 1991 - Cuartos de final
  • Australia 1993 - Cuartos de final
  • Qatar 1995 - No clasificó
  • Malasia 1997 - Octavos de final
  • Nigeria 1999 - Cuartos de final
  • Argentina 2001 - Ni clasificó
  • Emiratos Árabes Unidos 2005 - Fase de grupos
  • Países Bajos 2005 - No clasificó
  • Canadá 2007 - Cuartos de final
  • Egipto 2009 - No clasificó
  • Colombia 2011 - Tercer lugar
  • Turquía 2013 - Octavos de final
  • Nueva Zelanda 2015 - Fase de grupos
  • Corea del Sur 2017 - Cuartos de final
  • Polonia 2019 - Fase de grupos
  • Argentina 2023 - No clasificó
  • Chile 2025 - Por jugarse

Cabe recalcar que, en las dos ocasiones en las que la Copa del Mundo Sub-20 se celebró en Argentina, la Selección Mexicana no clasificó. Sus mejores participaciones fueron en Túnez y Colombia, cuando culminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

México disputará la primera fase en el grupo de la muerte

México tendrá que realizar un esfuerzo mayor si quiere avanzar a la fase de eliminación y no quedarse una vez más en la fase de grupos del Mundial Sub-20.

La Selección Mexicana está ubicada en el sector C, el cual es el grupo de la muerte, pues los cuatro combinados que lo conforman son México, Brasil, España y Marruecos.

El primer partido del Tricolor será ante Brasil; después se medirán ante la Roja y culminarán la fase de grupos enfrentándose ante su similar de Marruecos.

DCO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Los Yankees lograron meterse a los juegos de comodín de la MLB.
Béisbol

Playoffs 2025 MLB: Conoce los cruces, juegos de comodín y fechas de todas las series