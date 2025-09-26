¡Nuevos cambios! Así funciona la tarjeta verde que se estrena en el Mundial Sub-20 de Chile

La tarjeta verde será puesta a prueba en el Mundial Sub-20 con sede en Chile.

El Mundial Sub-20 con sede en Chile es el primer torneo oficial varonil de la FIFA en el que se usa la tarjeta verde, misma que podría cambiar la relación entre los entrenadores y los árbitros con el nuevo sistema llamado Football Video Suport (FVS).

El FVS tiene como meta agilizar los partidos y es un sistema que utiliza menos personal que el VAR. Su implementación consiste en entregar el control de las revisiones a los directores técnicos, a los cuales les permitirá solicitar revisiones de jugadas.

🟩 🖥️



FIFA probará en el Mundial Sub-20 🇨🇱 la tarjeta verde, que servirá para rectificar.



Cada equipo dispondrá de dos oportunidades por partido para solicitar una revisión de jugada. Para hacerlo, el director técnico deberá mostrar de forma visible una tarjeta verde al árbitro… pic.twitter.com/lP6B4WTuap — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 25, 2025

Las revisiones están limitadas a dos solicitudes por juego y las mismas se podrán utilizar en penaltis, expulsiones, goles o errores en la identidad de algún futbolista, y se piden mostrando una tarjeta verde al árbitro.

Árbitros revisará jugadas con repeticiones en video

El árbitro central de cada juego en el Mundial Sub-20 con sede en Chile podrá revisar la jugada que le sea solicitada por el entrenador en cuestión en el área de revisión arbitral con repeticiones en video.

Si la revisión del silbante cambia su decisión original, el equipo en turno conservará su otra solicitud para hacer uso de ella más adelante en el encuentro.

El objetivo principal de la tarjeta verde es que los árbitros tomen decisiones más justas sin frenar los duelos.

🏆⚽ En el Mundial Sub 20 de #Chile 2025, se probarán la TARJETA VERDE.



🟩 La utilizarán los técnicos para pedir el VAR, a partir de ahora llamado FOOTBALL VIDEO SUPPORT (#FVS) y tendrán dos posibilidades para hacerlo.



¿Qué te parece la iniciativa de la #FIFA? pic.twitter.com/kWqIbB7CtX — Histoporte (@histoporte_) September 23, 2025

La tarjeta verde y el FVS ya fueron probados en otros eventos

La tarjeta verde y el Football Video Suport ya fueron puestos a prueba en el Mundial Femenil Sub-20 que se efectuó en Colombia en el 2024, y anteriormente en la Copa del Mundo de Futsal que se desarrolló en Lituania en el 2021.

El exárbitro italiano Pierluigi Collina, actual presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, resaltó la importancia de la tarjeta verde y el FVS en certámenes como el Mundial Sub-20 en Chile.

“Es fundamental que los árbitros tengan la oportunidad de participar en torneos con las estrellas del futuro y que podamos realizar más pruebas del FVS, que hasta la fecha ha sido todo un éxito”, aseveró al respecto el reconocido exsilbante de 65 años de edad.

EVG