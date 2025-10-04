Con gol de Gilberto Mora, México vence a Marruecos y avanza a octavos de final del Mundial-Sub 20

La Selección Mexicana logró su primer objetivo y avanzó a los octavos de final del Mundial Sub-20 tras vencer, con penalti anotado por Gilberto Mora, 1-0 a Marruecos, que es el otro calificado directo del Grupo C, y el siguiente rival del Tricolor será el anfitrión Chile.

Anotando su tercer gol del torneo, Gilberto Mora le dio a México la clasificación a la siguiente ronda del torneo luego de ser segundos de su sector con 5 puntos, tan solo detrás de Marruecos que se quedó con 6 y delante de España y Brasil, con 4 y 1 puntos, respectivamente. Los ibéricos esperarán entrar a octavos como uno de los mejores terceros lugares.

Gilberto Mora anota desde los once pasos. Se marcó una mano dentro del área a favor del Tri.



pic.twitter.com/PQNy2pT7GK — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 4, 2025

Gilberto Mora, clave para el triunfo de México ante Marruecos

Morita le dio el gol de la tranquilidad a México al 51′, gracias a un gran cobro de penalti. El jugador de los Xolos engañó por completo a Ibrahim Gomis, portero de Marruecos, que nada pudo hacer para detener el disparo del azteca.

La diana del Tricolor era de suma importancia, pues en el otro juego del Sector C, España le estaba ganando al mismo tiempo a Brasil, resultado que estaba dejando a México en el tercer lugar del grupo, con la calculadora en mano para hacer cuentas saber si podían avanzar de ronda.

El 54′ salió de cambio César Garaza por Hugo Camberos, un cambio que parecía ofensivo, pues el corte de Garza es más defensivo, mientras que el de Chivas es un elemento conocido por su gusto de pisar el área rival.

Al 56′ llegó el empate de Marruecos, pero de inmediato se levantó la bandera y se anuló el tanto por fuera de lugar. La diana en contra habría sido un duro golpe para el conjunto mexicano, ya que la necesidad y desesperación por la victoria hubiera regresado.

Los Leones del Atlas llegaron al duelo ante el Tricolor ya calificados a octavos de final, sin importar el resultado estaban esperando rival en la siguiente ronda, pero buscaban terminar la fase de grupos con paso perfecto de tres triunfos en tres juegos, sin embargo, los aztecas tenían otros planes.

Pese estar con boleto en mano, Marruecos plantó cara a México y ni con el gol en contra se dieron por vencidos. Con su habitual manera de jugar, el conjunto africano estaba esperando su oportunidad de castigar los espacios con la contra.

¡Sigue la magia de Gil Mora! 💫



Datito: Solamente Pedro Pineda hizo más goles (4) para México en Mundial Sub-20. #ProyectoSelecciones 🤩 pic.twitter.com/Q4cXikar7g — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

Gilberto Mora, en la banda izquierda, estaba dándole muchos problemas a la defensa marroquí, con su cambio de ritmo y metiendo bien el cuerpo, estaba ganando duelos individuales, que le dieron a la Selección Mexicana un par de centros de peligro.

Al 68′ llegó otra acción de peligro para México, cuando Yael Padilla se metió hasta el fondo del área y sacó un disparo, que de manera milagrosa la defensa de Marruecos logró sacar.

Mora, autor del único gol del partido desde los 11 pasos, salió de cambio al 70′, un cambio sorprendente, pues el mediocampista de Tijuana es el mejor hombre que tiene Eduardo Arce en su plantilla y era igual de llamativo porque faltaban 20 minutos para terminar el juego.

