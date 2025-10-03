¿Próximo compañero de Lamine Yamal? Gilberto Mora también es deseado por el Barcelona y otros grandes de Europa

Gilberto Mora, la sensación de México en el Mundial Sub-20, también está en la mira del Barcelona, donde juega la juvenil estrella Lamine Yamal, esto de acuerdo con información del sitio especializado Transfermarkt, que reporta que le salió competencia al Real Madrid por los servicios del futbolista de los Xolos.

Según el mencionado portal, el Barcelona es uno de los cuatro clubes europeos que tienen la mira puesta en el seleccionado tricolor, a quien primero le echó el ojo el equipo merengue, que ya tiene competencia de su archirrival para fichar al mexicano.

En caso de ser cierto el rumor, existe la posibilidad de que en un futuro cercano Gilberto Mora sea compañero del español Lamine Yamal, de 18 años de edad, y quien debutó profesionalmente con el Barcelona en abril del 2023. El chiapaneco cumple 17 años el próximo 14 de octubre.

¿Cuáles son los otros clubes de Europa que quieren a Gilberto Mora?

El Barcelona no es el único equipo que se sumó al Real Madrid en el interés por Gilberto Mora, pues Transfermarkt reportó que Manchester City y Arsenal también han levantado la mano para fichar a la joven sensación del futbol mexicano.

“Arsenal, Barcelona, ​​Real Madrid y Manchester City siguen de cerca a la joven promesa mexicana Gilberto Mora“, señala el citado medio.

“Con 16 años, Mora se convirtió en el tercer jugador más joven en la historia de la Liga MX la temporada pasada y ha impresionado esta campaña, con tres goles en ocho partidos”, resaltó Transfermarkt acerca del desempeño de Gilberto Mora en el actual Torneo Apertura 2025.

Gilberto Mora brilla en el Mundial Sub-20, al que Lamine Yamal no fue

Gilberto Mora ha sorprendido a los aficionados dentro y fuera de México con su desempeño con el Tricolor en el Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile, justa a la que no acudió Lamine Yamal.

El equipo blaugrana decidió no mandar a su joven joya al certamen que se lleva a cabo en suelo chileno, por lo que el extremo de 18 años de edad es la gran ausencia de España en la competencia.

Por ese motivo los aficionados se quedaron con ganas de ver como rivales a Gilberto Mora y a Lamine Yamal en el vibrante empate a dos anotaciones entre México y España en la fase de grupos del Mundial Sub-20, duelo en el que el chiapaneco marcó los dos goles del Tricolor.

