Campeón mundial se rinde ante el Chicharito Hernández y lo defiende de las críticas de sus detractores (VIDEO)

El veterano Javier ‘Chicharito’ Hernández fue defendido por Enrique Esqueda, campeón mundial con la Selección Mexicana Sub-17 en el 2005, quien se rindió ante el delantero de las Chivas y aseguró que el tapatío no tiene nada que demostrarle a los aficionados y a sus detractores, pues su exitosa carrera lo respalda.

“Es una persona que no necesita hacer más de lo que ha hecho, no necesita demostrarle a nadie quién es. Javier Hernández es una leyenda del futbol mexicano, no por nada jugó en el Manchester United y el Real Madrid. Ya con eso puede decir ‘soy un chingón’ y se da la oportunidad de decirlo abiertamente”, comentó el Paleta Esqueda en entrevista con Fox Sports.

Campeón mundial compara al Chicharito Hernández con Messi y Cristiano Ronaldo

Enrique Esqueda, uno de los delanteros de la Selección Mexicana que conquistó el trofeo del Mundial Sub-17 en Perú 2005, señaló que el Chicharito Hernández no está para agradarle a sus detractores, pues inclusive Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han tenido grandes críticos a lo largo de sus carreras.

“Que a mucha gente no le guste ya es otra cosa, pero él (Javier Hernández) no está para agradarle a nadie después de la carrera tan exitosa que tuvo. Lo es, lo será y quedará para siempre, no hay nadie más que lo haya logrado (jugar en Manchester y Real Madrid). Si Cristiano (Ronaldo) y (Lionel) Messi no agradan a todos, por qué sí tendría que hacerlo Javier”, ahondó el exdelantero del América.

En alusión a los rumores que indican que el Chicharito Hernández saldrá de Chivas para volver a Inglaterra, Enrique Esqueda ve con buenos ojos que el goleador regrese a dicho país, a pesar de que esta ocasión militaría en un club de Segunda División.

“Por lo que he escuchado que ahora quiere seguir su carrera en la Championship de Inglaterra, creo que es por dos cosas. Va a jugar en una liga que conoce, si bien no propiamente la Primera División, y también por un tema familiar”, resaltó el Paleta Esqueda.

Esqueda, el elegido en lugar del Chicharito Hernández en el Mundial Sub-17 del 2005

Enrique Esqueda formó parte del plantel de la Selección Mexicana que se proclamó campeona mundial Sub-17 en la edición de Perú 2005, justa a la que Jesús Ramírez, entrenador del Tricolor, lo llevó precisamente en lugar del Chicharito Hernández.

Chucho Ramírez sacrificó al delantero surgido de las Chivas para incluir en la plantilla definitiva al canterano de las Águilas del América.

EVG