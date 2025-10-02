Duele no haber trascendido: Patricio Araujo

Los juveniles de la selección mexicana después de levantar la copa en octubre de 2005.

El 2 de octubre del 2005, Patricio Araujo se convirtió en el primer capitán mexicano en alzar un trofeo mundial de futbol. Lo hizo en el Estadio Nacional de Lima, Perú, momentos después de que el Tricolor despedazó 3-0 a Brasil en la final de la Copa del Mundo Sub-17.

A 20 años de distancia de aquel inédito e histórico logro, el Pato recuerda con nostalgia el momento y asegura que lo que impidió que esa llamada generación dorada se extinguiera fue la no clasificación a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pues eso cortó el buen proceso que llevaban e impidió saber si la generación dorada sería la que llevaría al Tricolor Mayor a quinto partido o más lejos en una Copa del Mundo, pues México sigue sin superar la barrera de octavos de final.

El Dato: Araujo actualmente es una de las figuras del reality show Exatlon y ha participado en varias de sus ediciones. Está casado con la también atleta Zudikey Rodríguez.

“La verdad sí duele no poder haber ayudado a la selección a poder dar ese paso con toda la preparación que tuvimos. Tuvimos la mala fortuna de no avanzar a los Juegos Olímpicos y creo que así se nos cortó a todos el proceso que llevábamos muy bien en selecciones, pasamos por Sub-17, Sub-20, Sub-23, que creo que ahí se asemejaba un poco a lo que íbamos a vivir en un Mundial y al no haber ido a ese torneo, nos cortó el poder decir si esa generación de oro iba a poder cambiar la historia o no. Ya no trabajamos juntos, cada quien se perdió, unos dejaron de jugar, otros emigraron a otros países, ya no volvió a ser la misma camada”, aseveró el Pato Araujo en exclusiva con La Razón.

En tierras peruanas, el sueño por conquistar el título estuvo a minutos de esfumarse en los cuartos de final ante Costa Rica, duelo en el que un gol de Efraín Juárez, actual entrenador de Pumas, al 88’ empató y mandó el juego a tiempos extra, donde México se impuso 3-1.

“Costa Rica no era posible que nos sacara de la Copa del Mundo, y eso creo que nosotros lo sabíamos. Fue un autogol (el de los centroamericanos), aparte, no fue una jugada hecha por los ticos. En el momento en que Efraín anota el gol (del empate) yo dije ‘ya estamos del otro lado’”, señala el exmediocampista formado en las Chivas acerca del momento más complicado en Perú 2005.

Si bien destacaron futbolistas como Giovani dos Santos y Carlos Vela, el Pato Araujo lamenta que no todos los integrantes de aquel plantel tuvieron las mismas oportunidades de mostrar su capacidad en Primera División, pero siempre estará agradecido por haber sido el primer capitán de una selección nacional campeona del mundo de futbol en cualquier categoría.

“Principalmente nostalgia de estar en las canchas, de poder volver a vivir ese proceso, fue uno de los más bonitos de mi carrera, el campeonato que más significó para mí. Siento que algunos de mis compañeros pudieron haber tenido más oportunidades, en mi caso agradezco a Dios y a la vida que haya podido debutar al poco tiempo de esta gran hazaña y agradezco que fui el primer mexicano en levantar una Copa del Mundo, orgullosamente colimense”, remarcó.

El también exjugador de Puebla y Celaya considera que parte del estancamiento del futbol nacional y de la selección se debe a las comodidades que tienen los futbolistas, a los que, asegura, les falta ambición, pues está convencido de que hay calidad

“El jugador está muy cómodo en Primera División, ya no ambiciona, dice ‘voy a la selección, me va a ir mejor en mi contrato, voy a tener mejor patrocinio’, no sé si esa mentalidad siga castigando al futbol mexicano para no avanzar más. Yo creo que calidad la hay y puedo decir que a veces de sobra, ya vimos a un Alexis Vega que en un equipo (Toluca) funcionó y en otro (Chivas) no”, concluyó el jugador que tocó la gloria con aquel equipo dirigido por Jesús Ramírez hace dos décadas en tierras peruanas.

Patricio Gabriel Araujo Vázquez

Lugar de nacimiento: Colima

Debut: 2005

Equipos: Chivas (2005-2015), Puebla (2015-2018) y Celaya (2019)

Juegos en selección mayor: 7

Patricio Gabriel Araujo Vázquez ı Foto: Especial

20 años del futbol

Pachuca se convirtió en el primer equipo mexicano en ganar un torneo de Conmebol, al coronarse en la Copa Sudamericana del 2006. Chivas levantó su decimoprimer trofeo de Liga MX en el año de su centenario al proclamare campeón del Apertura 2006 tras imponerse en la final al Toluca. Dos años después del campeonato, aquella Selección Mexicana fue eliminada por Argentina en cuartos de final del Mundial Sub-20 de Canadá 2007. México se subió al podio en una Copa América por más reciente ocasión al obtener el tercer puesto en Venezuela 2007. La base del título de Perú 2005 quedó eliminada en la fase de grupos del Preolímpico rumbo a Beijing 2008. Pumas derrotó por global de 3-1 al Morelia en la final del Clausura 2011 para su séptimo y más reciente título de Liga MX. Con Raúl Gutiérrez como entrenador, México ganó su segundo título mundial Sub-17 en el 2011 en calidad de anfitrión. Tigres de la UANL cortó una racha de 29 años sin ganar la Liga MX en el Apertura 2011. Desde entonces ha levantado cinco trofeos más para un total de ocho. De la mano de Luis Fernando Tena, el Tricolor ganó su primera medalla olímpica en Londres 2012, al conquistar el oro a costa de Brasil. El Tricolor fue goleado 3-0 por Nigeria en la final del Mundial Sub-17 del 2013 que se llevó a cabo en Emiratos Árabes Unidos. La Selección Mexicana jugó contra Nueva Zelanda, en duelo de ida y vuelta, la repesca para el Mundial de Brasil 2014 tras acabar cuarta en el hexagonal final de Concacaf. León ganó el bicampeonato de la Liga MX en el Clausura 2014, al América, dos años después de haber vuelto a Primera División tras una década en la Primera A. Un día después de guiar a México al trofeo de la Copa Oro 2015, Miguel Herrera tuvo un altercado con Christian Martinoli, lo que le costó su puesto como seleccionador. Tigres fue el tercer y hasta el momento último club mexicano en llegar a una final de Copa Libertadores en el 2015. Perdió 3-0 ante River Plate, de Argentina. Javier Hernández se convirtió en el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana en una derrota de 1-2 ante Croacia. Llegó a 47 para superar a Jared Borgetti. México derrotó por primera vez en la historia en un partido oficial a Alemania, al vencerla 1-0 en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Cruz Azul cortó una racha de 23 años y medio sin coronarse en la Liga MX tras vencer 2-1 a Santos en la final del Guard1anes 2021. Atlas de Guadalajara puso fin a una sequía de 70 años sin ser campeón del futbol mexicano en el Apertura 2021 y un torneo después logró el bicampeonato. Por primera vez en 44 años, México quedó eliminado en una primera ronda de un Mundial tras acabar tercero de grupo en Qatar 2022. Luego de vencer a Monterrey en la final del Apertura 2024, el América se convirtió en el primer tricampeón de Liga MX en torneos cortos.

Los otros campeones en Perú 2005 ı Foto: Imagen: Especial

Sus logros ı Foto: Imagen: Especial