Rodrigo Huescas recibe sorpresivo mensaje de una leyenda de Cruz Azul tras su terrorífica lesión (FOTO)

Rodrigo Huescas recibió un emotivo mensaje de uno de sus excompañeros en Cruz Azul tras su lesión con el Copenhague.

El mexicano Rodrigo Huescas recibió un sorpresivo e inesperado mensaje de Santiago Giménez, su excompañero en Cruz Azul, luego de la terrorífica lesión que sufrió en la rodilla derecha en el juego de Champions League entre Copenhague y Qarabag.

“El Bebote”, quien ahora es compañero de Huescas en la Selección Mexicana, aprovechó sus redes sociales para enviarle unas palabras de apoyo al lateral derecho en una de sus instastories, donde le manifestó su deseo de que regrese pronto y más fuerte a las canchas tras esta dura situación.

Santiago Giménez dedicó un emotivo mensaje a Rodrigo Huescas, su excompañero en Cruz Azul. ı Foto: IG @sant.gimenez

“Mucho ánimo hermanito, regresarás más fuerte y vendrán cosas mejores. Que Dios te bendiga”, fue el emotivo mensaje que Santiago Giménez le dedicó a Rodrigo Huescas, con quien coincidió en Cruz Azul en el 2021 y en el 2022, año en el que el delantero comenzó su aventura en Europa con el Feyenoord.

¿Cuál es la lesión de Rodrigo Huescas?

Rodrigo Huescas abandonó la cancha al minuto 15 del cotejo de Champions League entre Copenhague y Qarabag en su intento por superar a un rival. Sin embargo, su pie se atoró con el pasto, lo que derivó en su lesión, una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha.

“Rodrigo Huescas tendrá que ser operado ya que sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha, según informó el Copenhague en base a la resonancia magnética. Salvo una recuperación milagrosa, se pierde el Mundial con México”, detalló al respecto el periodista argentino César Luis Merlo.

Esta lesión pone en duda la participación de Rodrigo Huescas con la Selección Mexicana en el Mundial del 2026, pues este tipo de lesiones suelen conllevar un periodo de recuperación de ocho meses.

🚑 El mexicano Rodrigo Huescas tuvo

que salir de cambio en el partido de

Champions League por una lesión

en la rodilla.



El único mexicano por nacimiento entre

los 1000 jugadores registrados de los 36

equipos para la primera ronda de UCL. pic.twitter.com/O6eryDtFpI — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) October 1, 2025

¿Cuántos trofeos ganó Rodrigo Huescas con Cruz Azul?

Rodrigo Huescas debutó como futbolista profesional en el 2021 con el Cruz Azul y ese mismo año ganó dos de los tres títulos que consiguió mientras formó parte de La Máquina, donde jugó del 2021 al 2024.

El lateral originario de Naucalpan, Estado de México, ganó en su primer año con los celestes el trofeo de la Liga MX en el Guard1anes 2021, torneo en el que los de La Noria rompieron una racha de 23 años y medio sin coronarse, y el Campeón de Campeones.

Un año después, Rodrigo Huescas y Cruz Azul vencieron al Atlas en el partido por la Supercopa de la Liga MX, cotejo que se celebró por primera vez en el 2022 tras el bicampeonato del conjunto rojinegro.

