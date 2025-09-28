Así fue la despedida del histórico Jesús Corona del futbol profesional en el Tijuana vs Cruz Azul (VIDEO)

Jesús Corona disputa su último partido en la Liga MX ante el Cruz Azul.

El partido entre el Tijuana y el Cruz Azul no solo fue un encuentro más de la Jornada 11 de la Liga MX, pues este compromiso significó la despedida de Jesús Corona como futbolista profesional, y qué mejor que hacerlo en el cotejo entre su actual equipo y el club donde lo ganó todo.

‘Chuy’ Corona se despide de la Liga MX después de 21 años en activo y formar una carrera profesional solo en el futbol mexicano en cinco equipos diferentes: Cruz Azul, Chivas, Atlas, Tecos y Xolos.

Además de eso, el arquero mexicano disputó 750 partidos en el máximo circuito y logró salir campeón en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 siendo titular de la Selección Mexicana en la justa veraniega.

¡GRACIAS POR TODO, 'CHUY' CORONA!👏🥺



🧤José de Jesús Corona abandona la cancha por Toño Rodríguez, cuelga los guantes y dice ADIÓS al futbol profesional.



Se va una leyenda del futbol mexicano🇲🇽. pic.twitter.com/By29vEtVYY — FOX (@somos_FOX) September 29, 2025

¿Cuáles fueron los números de Jesús Corona con cada equipo?

Jesús Corona tuvo una estupenda carrera en el futbol mexicano, defendiendo los colores de cinco equipos en la Liga MX: Atlas, Tecos, Chivas, Cruz Azul y Xolos, aunque todos sabemos que el conjunto donde lo ganó todo y se volvió una leyenda es la Máquina.

Con el equipo de la Noria disputó 504 partidos, recibió 548 goles y logró 168 porterías a cero; con Tecos jugó 173 encuentros, con 279 anotaciones encajadas y 38 arcos imbatidos.

El tercer equipo con el que tuvo buenos números fue el Atlas, donde disputó 47 partidos, le encajaron 60 goles y logró 11 porterías en cero, mientras que con el Tijuana tiene 21 encuentros, 31 anotaciones recibidas y 4 veces ha salido sin goles en su portería. Por último, con las Chivas solo disputó dos partidos y no recibió daño por parte del rival.

Se cierra una carrera en el arco, pero se abre la historia. 🧤



José de Jesús Corona se despide tras 750 partidos oficiales. 🙌 Un legado que quedará grabado en la memoria del futbol mexicano. ✨#J11 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/5rgW8LnKCj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 29, 2025

Estos son los trofeos que ganó Jesús Corona como futbolista profesional

Jesús Corona ganó todo en México con el Cruz Azul y además sumó un par de títulos más con la Selección Mexicana, que lo pusieron un buen rato en el debate de los mejores arqueros mexicanos de la historia, aunque compitió ante grandes guardametas en su momento.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, levantó con la Máquina una Liga MX, dos Campeón de Campeones, una Concachampions, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Leagues Cup, mientras que con la Selección Mexicana ganó un oro olímpico en Londres 2012 y una Copa Oro en la edición de 2009.

Jesús Corona puede despedirse del máximo circuito con tranquilidad, pues se consagró campeón de todos los torneos posibles en su país y con el Tricolor realizó un estupendo trabajo.

DCO