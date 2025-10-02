Lo que temíamos se cumplió: Rodrigo Huescas recibe la peor noticia de su carrera con el Copenhague y previo al Mundial 2026

Rodrigo Huescas acaba de recibir la peor noticia de su carrera profesional, pues el Copenhague reveló la terrible lesión que sufre el futbolista. Lamentablemente, el lateral mexicano se perderá lo que resta de la temporada en el balompié del viejo continente y su participación en el Mundial 2026 parece esfumarse.

“El jueves por la noche, Rodrigo se sometió a una ecografía en Copenhague, que, lamentablemente, confirmó que la lesión es tan grave como se temía inicialmente. Esto significa que Rodrigo se enfrenta ahora a una cirugía y a un largo periodo de rehabilitación, y estará de baja, como mínimo, lo que resta de temporada”, se puede leer en el comunicado emitido por el Copenhague.

El conjunto de Dinamarca no reveló en qué parte del cuerpo fue la lesión de Rodrigo Huescas, pero por lo que se vio en la transmisión del encuentro entre el Copenhague y el Qarabag, el dolor del mexicano es en su rodilla derecha.

Rodrigo Huescas faces surgery and a lengthy rehabilitation period, and he will be out for the rest of the season at the very least #fcklive https://t.co/VTKJoyhhxZ — F.C. København (@FCKobenhavn) October 2, 2025

Rodrigo Huescas podría ser la primera baja para el Mundial 2026

A ocho meses de que arranque el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, parece que Javier Aguirre ya sufrió su primera baja y es la del lateral mexicano Rodrigo Huescas, quien es uno de los dos mexicanos disputando la Champions League.

En este inicio de temporada, Huescas se ganó la titularidad por la banda derecha del conjunto danés, consiguiendo algunas asistencias y teniendo su primera experiencia en el torneo más importante a nivel de clubes. El mexicano lleva cinco asistencias y un gol en lo que va de la campaña, en todas las competiciones.

Pensando en la Copa del Mundo del año entrante, el jugador que estuvo en la posición de Huescas en la pasada Fecha FIFA de septiembre fue el futbolista del Cruz Azul Jorge Sánchez, así que él podría ser el reemplazo del oriundo de Naucalpan de Juárez en el próximo Mundial del 2026.

🚑 El mexicano Rodrigo Huescas tuvo

que salir de cambio en el partido de

Champions League por una lesión

en la rodilla.



El único mexicano por nacimiento entre

los 1000 jugadores registrados de los 36

equipos para la primera ronda de UCL. pic.twitter.com/O6eryDtFpI — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) October 1, 2025

¿Cuándo es la próxima Fecha FIFA de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana seguirá su preparación de cara a la Copa del Mundo del 2026; sus próximos dos encuentros serán en la Fecha FIFA de octubre, cuando vuelvan al territorio mexicano para disputar uno de sus dos encuentros.

El Tricolor se verá las caras con su similar de Colombia en la cancha del AT&T Stadium el próximo sábado 11 de octubre, mientras que contra la Selección de Ecuador jugarán en el Estadio AKRON el martes 14 del mismo mes.

Cabe recalcar que el presidente de la Selección Argentina confirmó que tendrán un partido ante México 15 días antes del inicio de la Copa del Mundo y podrían medirse ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

