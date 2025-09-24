Confirmado: Argentina madruga a México y revela la noticia más esperada del año previo al Mundial 2026

La noticia que todos estaban esperando por fin salió a la luz, pues Claudio Tapia, presidente de la Selección Argentina, confirmó que la Albiceleste jugará contra México en Estados Unidos 15 días antes de iniciar su camino en el Mundial 2026.

Durante una entrevista para Diario Olé, Claudio Tapia reveló que ya tienen confirmados dos partidos ante selecciones de la Concacaf, el primero ante México en junio y el otro contra Honduras días después.

“Están confirmados los previos al Mundial de junio, que recién lo decía, con México y Honduras, jugarlos acá en Estados Unidos. Falta definir los estadios, pero bueno, yo creo que lo más importante es lo que te digo, ya sabiendo que vamos a llegar a jugar el Mundial con los rivales; creo que con México va a ser una gran medida, porque sin duda siempre con México son muy buenos partidos”, comentó el presidente de la Selección de Argentina.

¿Quiénes son los rivales de México en las próximas Fecha FIFA?

México consiguió su boleto para la Copa del Mundo 2026 al ser anfitrión del certamen, es por eso que están en búsqueda de jugar partido de preparación con rivales de peso para poder llegar en forma a la próxima edición del Mundial.

El Tricolor ya tiene pactado cuatro compromisos amistosos antes de que termine el 2025, el primero es contra Colombia y después se medirán ante Ecuador, el sábado 11 y miércoles 15 de octubre.

Antes de cerrar el año, el equipo dirigido por Javier Aguirre se vera las caras con Uruguay y Paraguay el próximo sábado 15 y martes 18 de noviembre, además de esperar el gran partido ante Argentina en junio del próximo año.

Solo falta que México confirme su partido ante Argentina

Después de que Claudio Tapia confirmara el partido ante México en junio, solo es cuestión de tiempo para que la Selección Mexicana anuncie este compromiso ante la Albiceleste, el cual sería su quinto encuentro ante un equipo de Conmebol antes del Mundial 2026.

Los partidos ante Colombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador ya tienen fecha y sede establecidas para que las selecciones se enfrenten en un compromiso de preparación; ante los charrúas será en el Estadio TSM y contra la Tricolor, el Estadio AKRON albergará el compromiso.

Aunque no se dijo una fecha exacta, el partido ante la Albiceleste será 15 días antes de que arranque la Copa del Mundo del 2026, además de que será uno de sus últimos partidos antes de ir en búsqueda del bicampeonato.

DCO