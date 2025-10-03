Football Manager 26 escucha a los gamers e introduce la función más solicitada por la comunidad

Estamos a un mes de que se estrene la versión 2026 del Football Manager y el desarrollador Sports Interactive y el editor SEGA han anunciado la innovación táctica más ambiciosa de Football Manager en años con un nuevo vídeo y un blog en profundidad, en el que explican esta nueva función.

El próximo Football Manager 26 tendrá una de las funciones más solicitadas por la comunidad gamer: formaciones separadas para cuando se tiene la posesión y cuando no, algo que vienen pidiendo los jugadores de este videojuego desde hace ya unos años.

Cuando el juego anunció que meterían los roles de los jugadores en FM, la idea era ofrecer instrucciones a tus futbolistas tanto cuando tuvieran el balón como cuando no. Y, aunque el sistema funcionó bien para eso, no permitía que los mánagers tuvieran formaciones distintas para cada caso.

Con formaciones duales, roles de jugadores rediseñados y nuevas y potentes herramientas visuales, Football Manager 26 ofrece a los entrenadores una flexibilidad y un control sin precedentes para dar forma a su equipo en todas las fases del juego. Además, para reflejar plenamente la nueva libertad y flexibilidad del menú Tácticas de Football Manager 26, Sports Interactive ha renovado por completo partes importantes del motor del partido.

Si no es la primera vez que juegas, el proceso te resultará familiar: lo primero sigue siendo elegir el estilo táctico que prefieras, pero esta vez tendrás que escoger dos formaciones en vez de una, empezando por el dibujo con posesión.

Una vez que tengas eso, el juego te propondrá tres formaciones sin posesión, que son un complemento natural para tu configuración con posesión y te ayudarán a ver cómo estará colocado tu conjunto a la hora de defender en bloque.

The tactical revolution has arrived in #FM26



Giving you more freedom to change the game than ever before.



Dive into the blog for all the details ↩️https://t.co/lIcBI1a8ge pic.twitter.com/1kBuSAILNV — Football Manager (@FootballManager) October 2, 2025

¿Cuándo saldrá a la venta el nuevo Football Manager 2026?

Todo está listo para lanzar la nueva edición del Football Manager 2026; solo falta que llegue el día acordado por la empresa para sacar a la venta a todos los gamers esta nueva entrega que promete una gran experiencia al jugar cada partido.

El 4 de noviembre será el día en el que todos los aficionados a este videojuego podrán comprarlo y descargarlo en su consola favorita para iniciar una nueva aventura con el Football Manager y probar las nuevas funciones que la comunidad viene pidiendo.

DCO