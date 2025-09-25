¡Increíble! Así se vive la experiencia Match Day de Football Manager 2026 (VIDEO)

El desarrollador Sports Interactive y el editor SEGA revelaron un avance de la increíble experiencia Match Day de Football Manager 26, su incomparable serie de simulación de gestión futbolística. Presume nuevas animaciones de los futbolistas, mejores gráficos en el campo y ángulos de cámara renovados, entre muchas cosas más.

SEGA promete que los Match Days de Football Manager 26 serán los más avanzados e inmersivos de la historia de la franquicia, pues otro detalle que aporta a la grandiosa experiencia es el nuevo shader para el campo, que ofrece superficies más detalladas y con un aspecto más real.

La increíble experiencia en el Match Day de Football Manager 26 también hace que los efectos meteorológicos, como la lluvia y la nieve, se vean mucho más, aunado a que los nuevos efectos del cielo le agregan profundidad y realismo al brillo, contrastes y sombras dependiendo el momento del día y la estación del año.

Nuevas animaciones y más personalidad en el Match Day de Football Manager 26

En los partidos del Football Manager 26 experimentarás más autenticidad y personalidad en cada ataque gracias a la incorporación de cientos de animaciones nuevas de jugadores.

Se trata de animaciones volumétricas con balón que han sacado directamente de partidos de la vida real los integrantes de Hawk-Eye Innovations y engloban regates, pases, tiros y mucho más. Estas animaciones encajan con las animaciones sin balón que ya se habían incorporado a Football Manager 24 y con captura de movimiento a medida para que cada partido de Football Manager 26 sea más natural y auténtico.

En Football Manager 26 podrás disfrutar también de la renovación de la tecnología de la IA en los regates para que los delanteros tengan la capacidad de engañar a los defensas antes de encararlos.

Una experiencia de juego más inmersiva en Football Manager 26

Gestiones a quien gestiones, en Football Manager 26 sentirás más cerca cada momento importante gracias al nuevo sistema de cámara, el cual cambia tu forma de vivir cada partido con muchos más ángulos en todo el campo que antes. Se añadió un nuevo modo de retransmisión, que se inspira en la cobertura de la tele real y combina varios puntos de cámara y ángulos cinemáticos nuevos para que puedas verlo todo mejor siempre.

Dentro de esta remodelación de la cámara, también se han renovado las repeticiones, a las cuales se les ha agregado un montón de ángulos nuevos hechos a medida. Ahora, Football Manager 26 analiza el tipo de gol que has marcado para mostrarte la mejor repetición posible, de manera que veas siempre la perspectiva perfecta en estos momentos tan importantes para tu equipo.

EVG