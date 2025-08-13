¡Lo necesito! SEGA lanza el tráiler oficial de Football Manager 2026

La espera terminó y Sports Interactive acaba de presentar el tráiler del próximo lanzamiento de su incomparable serie de simulación de gestión futbolística: Football Manager 26, el cual es desarrollado por SEGA, y buscan enamorar a todas las personas que se divierten en el juego más adictivo del futbol virtual.

FM26 promete llevar a los jugadores a vivir una experiencia única para definir su propio destino futbolístico, con la entrega más inmersiva y visualmente impactante de Football Manager hasta la fecha. El potencial para contar historias se redefine, acercando a los jugadores al corazón del deporte más hermoso del mundo.

Este año Football Manager le trae una estupenda noticia a los gamers que eligen este videojuego, ya que en esta entrega tendrán la licencia oficial de la mejor liga del mundo, la Premier League, tanto los equipos varoniles como los femeniles, para tener una experiencia redonda dentro de este próximo lanzamiento.

TE RECOMENDAMOS: Futbol internacional PSG gana su primera Supercopa de Europa tras vencer al Tottenham en penaltis

Un adelanto de la renovada experiencia del Día de Partido a través de la lente de la licencia oficial de la Premier League ofrece una probadita de lo que podrán disfrutar tras nuestra transición al motor Unity.

En el video que compartieron a través de su canal de YouTube, se pueden ver los tremendos detalles que tendrá la edición 2026 del Football Manager, con los estadios, el balón y los jugadores de la Premier League a detalle gracias al motor Unity, que le traerá una mejor experiencia al usuario.

“La entrega más inmersiva y visualmente rica” de su historia, con la capacidad de convertir cada partida en una narrativa única. Un objetivo que llega tras el tropiezo de Football Manager 2025, cancelado por no cumplir con el nivel esperado y que obligó a replantear toda la estrategia“.

Back. Better. Building for the season ahead.#FM26 Match Day First Look. Coming soon. pic.twitter.com/zLcBEUvOQq — Football Manager (@FootballManager) August 13, 2025

¿Cuándo saldrá a la venta del Football Manager 26?

Todos los aficionados a este videojuego están a la espera de su lanzamiento para salir corriendo a comprarlo y ser los primeros en disfrutar de las nuevas experiencias que ofrece el Football Manager 26.

Después de ver el tráiler, el FM26 y la licencia de la Premier League aseguran a los gamers un juego que parezca que están dentro de él, con los estadios de la mejor liga del mundo iguales que en la vida real y una salida desde el túnel de los vestidores hasta el círculo central del campo de juego.

El silbatazo inicial será en otoño de 2025, esperando que ningún aficionado se quede sentado en el vestidor sin probar la nueva edición de Football Manager.

DCO