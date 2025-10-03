Liga MX: Resúmenes y goles de los partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025 (VIDEOS)

Futbolistas del Pachuca festejan su victoria sobre el Necaxa en la Jornada 12 de la Liga MX.

Un solitario gol del colombiano Luis Quiñones fue suficiente para que el Pachuca se impusiera 1-0 al Necaxa en el primer partido de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, mismo que se llevó a cabo en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Luis Quiñones convirtió el único tanto de los Tuzos y del partido al minuto 34 con un remate raso de derecha en el centro del área luego de ser asistido por Alonso Aceves en el área del equipo hidrocálido.

Con este triunfo, el Pachuca logró su segunda victoria en fila después de que la semana pasada derrotó como local al Atlético de San Luis. Los dirigidos por Jaime Lozano llegaron a 20 unidades en la Liga MX para mantenerse en puestos de play-in.

EVG