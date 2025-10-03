Futbol mexicano

Liga MX: Resúmenes y goles de los partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025 (VIDEOS)

La Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX comenzó con el triunfo del Pachuca por la mínima diferencia sobre el Necaxa en el Estadio Victoria

Futbolistas del Pachuca festejan su victoria sobre el Necaxa en la Jornada 12 de la Liga MX.
Futbolistas del Pachuca festejan su victoria sobre el Necaxa en la Jornada 12 de la Liga MX. Foto: X @Tuzos
Por:
Enrique Villanueva

Un solitario gol del colombiano Luis Quiñones fue suficiente para que el Pachuca se impusiera 1-0 al Necaxa en el primer partido de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, mismo que se llevó a cabo en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Luis Quiñones convirtió el único tanto de los Tuzos y del partido al minuto 34 con un remate raso de derecha en el centro del área luego de ser asistido por Alonso Aceves en el área del equipo hidrocálido.

Con este triunfo, el Pachuca logró su segunda victoria en fila después de que la semana pasada derrotó como local al Atlético de San Luis. Los dirigidos por Jaime Lozano llegaron a 20 unidades en la Liga MX para mantenerse en puestos de play-in.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Rodrigo Huescas recibió un emotivo mensaje de uno de sus excompañeros en Cruz Azul tras su lesión con el Copenhague.
Fuera de canchas

Rodrigo Huescas recibe sorpresivo mensaje de una leyenda de Cruz Azul tras su terrorífica lesión (FOTO)