Partidos de Halloween: Cuáles son los encuentros de octubre que más “asustan” en la Liga MX

Aquí no hay calabazas ni brujas, pero sí muchos sustos porque la recta final del calendario de la Liga MX está entre nosotros y los encuentros que quedan por delante definen las posiciones en la tabla. En el mes de Halloween, la liga ofrece duelos que imponen respeto por la intensidad, la rivalidad histórica y lo que está en juego en cada minuto.

En este artículo repasaremos algunos de esos duelos para que los fanáticos del fútbol puedan organizarse el mes, pero si te interesa conocer el futuro inmediato, estos son los juegos para hoy Liga MX.

Cruz Azul vs Club América

La cita es el 18 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario. El Clásico Joven siempre es garantía de espectáculo, con un América que, bajo el mando de André Jardine, llega a octubre con una campaña sólida. Al momento de la redacción de este artículo el equipo tiene cinco victorias, dos empates y apenas una derrota lo colocan en el tercer lugar de la clasificación con 17 puntos.

Por su parte, Cruz Azul vive un presente para la envidia. El entrenador Nicolás Larcamón ya dejó claro en entrevistas que ambiciona un primer puesto y, quizás por eso, el equipo acumula siete victorias consecutivas, una racha que lo ha catapultado a la pelea directa por los primeros puestos.

Con una ofensiva inspirada, los cementeros llegan con la confianza necesaria para desafiar a su rival más temido. La misión de ambos es clara, recortar distancia con Monterrey, actual líder de la tabla.

Este es el partido más importante de octubre, pero si te interesa saber cuándo juega el Cruz Azul su próximo encuentro, sigue el enlace para conocerlo.

UNAM Pumas vs Chivas Guadalajara

Antes del Clásico Joven, el Estadio Olímpico Universitario será escenario de otro de los choque imperdibles del mes. Como si se tratara de un documental de animales, el 5 de octubre a las 19 hs tendrá lugar el enfrentamiento de los Pumas contra las Chivas.

Guadalajara llega con inconsistencias después de un empate que le impidió hilar victorias, pero también con la irrupción de Armando “Hormiga” González, que ha revitalizado la delantera rojiblanca. El joven, de hecho, es uno de los grandes prospectos del futbol mexicano rumbo al Mundial de 2026.

Frente a ellos estarán los Pumas, que también viven momentos de turbulencia en lo deportivo y que recientemente perdieron la carrera por fichar a Anthony Martial, delantero que terminó recalando en Monterrey.

Tigres UANL vs Cruz Azul

El 4 de octubre El Volcán será testigo de un enfrentamiento entre dos de los proyectos más ambiciosos de la liga. Tigres, con la experiencia de Nahuel Guzmán bajo los tres palos, ha mostrado su habitual fortaleza de local, aunque el empate reciente frente a Chivas dejó algunas dudas entre los aficionados.

Guzmán fue héroe al detener un penalti a Efraín Álvarez y mantener a su equipo en la pelea, pero también quedó claro que el equipo de Robert Dante Siboldi necesita más contundencia en el último tercio.

Cruz Azul, en cambio, llega en estado de gracia. La ofensiva encabezada por Luka Romero, Paradela y “Toro” Fernández ha sido clave en la racha de victorias consecutivas. La Máquina, que parecía destinada a otro torneo irregular, ahora se perfila como serio contendiente al título.

Chivas Guadalajara vs Atlas

El Clásico Tapatío es uno de los partidos más pasionales del futbol mexicano, más allá del lugar en la tabla de posiciones donde se encuentren los equipos. Chivas llegará al encuentro el 25 de octubre en el Estadio Akron con la necesidad de recuperar confianza y encontrar regularidad, mientras que Atlas podría este duelo como la oportunidad de levantar su temporada.

El protagonismo en Guadalajara recae en jóvenes como Armando González, quien con apenas unos meses en el primer equipo ya se ha ganado un lugar en la afición. La presión, sin embargo, es enorme: el Rebaño acumula meses de altibajos y necesita un triunfo de peso para reafirmar el proyecto de Milito.

Atlas, por su parte, siempre encuentra motivación especial en este partido, porque más allá de las probabilidades, el orgullo de la ciudad está en juego.

Cruz Azul vs Monterrey

El Estadio Olímpico Universitario no tendrá descanso y también será protagonista en el cierre de octubre con otro un duelo de titanes. Monterrey, líder al momento de la redacción de este artículo, y una de las plantillas más costosas de la liga, busca consolidar su dominio y asegurar la clasificación directa a la liguilla.

La llegada de Anthony Martial como refuerzo estrella ilusiona a la afición rayada, que ve en el francés un socio ideal para potenciar el ataque de la “Pandilla”.

Cruz Azul, mientras tanto, aparece otra vez en esta lista de partidos estelares porque su presente lo exige y todo indica que en octubre La Máquina no tendrá descanso.

Los de Nicolás Larcamón se medirán contra su clásico rival América y también frente al líder del torneo en un mismo mes. Será una prueba mayúscula para medir la solidez del proyecto de Larcamón y confirmar si el equipo cementero está para competir con los gigantes.

El Olímpico Universitario vivirá una jornada doblemente histórica: mientras en Guadalajara se juega el Clásico Tapatío, en la capital se enfrentan dos de los mejores equipos del certamen en una noche que puede marcar el rumbo del Apertura 2025.

