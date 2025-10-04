México ya conoce a la potencia que enfrenta en los octavos de final del Mundial Sub-20

México está realizando un estupendo trabajo en el Mundial Sub-20 y lograron avanzar a los octavos de final de la competencia sin perder ningún partido en la fase de grupos; ahora se medirán ante los anfitriones del torneo en busca de seguir con vida en el certamen.

La Selección Mexicana Sub-20 comandada por Eduardo Arce tendrá un reto difícil, ya que se medirá ante su similar de Chile en la primera ronda de la fase de eliminación. El Tricolor y la Roja terminaron en el segundo puesto de su respectivo grupo y ahora se encontrarán para definir a una de las selecciones que estén en los cuartos de final.

Gilberto Mora está siendo el mejor jugador de México en esta Copa del Mundo Sub-20; el mediocampista de los Xolos terminó con tres goles y una asistencia la fase de grupos del torneo, llamando la atención de varios visores de equipos europeos.

¡Estamos en Octavos! 🤩



Nos llevamos la victoria frente a Marruecos y ahora enfrentaremos a Chile en el Mundial Sub-20. 👏🏻#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/VheX8OtXUd — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

¿Cuándo jugarán México y Chile por el boleto a los cuartos de final?

La Selección Mexicana ya se prepara para afrontar su siguiente reto en el Mundial Sub-20 ante Chile, la anfitriona del certamen, un partido que será medianamente complicado porque ahora sí el Tricolor jugará de visita en Valparaíso.

El encuentro entre los mexicanos y los chilenos se llevará a cabo el próximo martes 7 de octubre, ya que todavía se tienen que definir los últimos lugares en los octavos de final. La Roja buscará quitarle el invicto a México, el cual todavía presume en la Copa del Mundo Sub-20.

Los anfitriones terminaron con un encuentro ganado y dos perdidos, empatando en puntos con Egipto, que también logró los mismos resultados, pero Chile avanzó de ronda gracias al fair play, ya que tenían menos tarjetas amarillas que los egipcios.

¡Sigue la magia de Gil Mora! 💫



Datito: Solamente Pedro Pineda hizo más goles (4) para México en Mundial Sub-20. #ProyectoSelecciones 🤩 pic.twitter.com/Q4cXikar7g — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

México busca ser campeón del Mundial Sub-20 por primera vez

México solo ha llegado en una ocasión a la final de un Mundial Sub-20; ocurrió en la primera edición de esta competencia en 1977, cuando el torneo se llevó a cabo en Túnez. El Tricolor terminó siendo vencido en la tanda de penales por el combinado de la Unión Soviética.

El último gran resultado ocurrió en Colombia 2011, cuando la Selección Mexicana se llevó el tercer lugar de la Copa del Mundo juvenil, ganando tres partidos, empatando dos y perdiendo dos; uno de ellos fue la semifinal.

Ahora en Chile, el sueño de llegar a la final y levantar el trofeo por primera vez sigue en pie, pues el equipo de Eduardo Arce continúa en la contienda y su siguiente rival a vencer es la anfitriona del torneo.

DCO