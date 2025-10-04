¿Por qué México eliminó a Brasil del Mundial Sub-20 y a España la dejó virtualmente fuera?

Brasil quedó fuera del Mundial Sub-20 tras su derrota ante España y la victoria de México sobre Marruecos.

Con su triunfo sobre Marruecos, la Selección Mexicana no solamente logró su boleto a los octavos de final del Mundial Sub-20, pues con ese resultado también eliminó a Brasil, que perdió 1-0 ante España, que con la victoria del Tricolor quedó al borde de la eliminación.

La victoria de México en la tercera jornada del torneo ante los Leones del Atlas le permitió terminar segunda del Grupo C con cinco unidades, cuatro más que la Verdemarela, que acabó última con apenas un punto, mismo que consiguió precisamente contra los dirigido por Eduardo Arce.

🇧🇷❌ Brasil perdió 1-0 vs. España y quedó ELIMINADA en fase de grupos de un Mundial Sub-20 por PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA.



Recordemos que ganaron el Sudamericano hace menos de OCHO MESES. 😳

Brasil llegó a su partido de la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20 con la obligación de derrotar a España, pues solamente sumó un punto en sus primeros cotejos tras igualar con México (2-2) y caer a manos de Marruecos (1-2).

España, cerca de la eliminación en el Mundial Sub-20 tras victoria de México

La Selección de España superó 1-0 a Brasil en su último partido de la primera ronda del Mundial Sub-20 con gol de Iker Bravo. Con este resultado, La Furia finalizó tercera del Grupo C con una cosecha de cuatro unidades.

Sin embargo, esa victoria no le garantizó todavía la clasificación a España, que debe esperar otros resultados para saber si le alcanza para ser uno de los cuatro mejores terceros lugares para acceder a la segunda ronda de la competencia.

A falta de los últimos partidos de los sectores C, D, E y F, La Rojita es la segunda mejor selección de los terceros lugares, solamente abajo de Corea del Sur, que también ya jugó sus tres encuentros y de igual manera hizo cuatro puntos, pero tiene mejor diferencia de goles.

✍️ CRÓNICA | Un triunfo cargado de esperanza.



La @SEFutbol 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬 gana a Brasil, pero queda a la espera de saber si se clasifica para octavos como una de las mejores terceras.



ℹ️

España debe esperar los resultados de Sudáfrica, Nigeria y Cuba para saber si accede o no a los octavos de final del Mundial Sub-20. Sudáfrica y Nigeria llegaron a la última fecha con tres puntos, en tanto que Cuba aspira a llegar a cuatro, pues solamente obtuvo uno en sus primeros dos duelos.

Brasil consuma su peor papel en un Mundial Sub-20

La derrota por la mínima diferencia a manos de España no solamente significó para Brasil su eliminación del Mundial Sub-20, pues también con ello consumó su peor participación en la historia de la competencia.

La Canarinha nunca había quedado fuera en una fase de grupos de un Mundial Sub-20, donde su peor actuación había sido en la edición de Canadá 2007, en la que se despidió en octavos de final tras sucumbir a manos de España (2-4).

