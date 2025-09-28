Alexei Domínguez le anota a Brasil un GOLAZO y le da el primer tanto a México en el Mundial Sub-20 (VIDEO)

Alexei Domínguez le da su primera alegría a México en el Mundial Sub-20; el mediocampista mexicano aprovechó un rechace del arquero brasileño para rematar de pierna derecha la esférica y mandarla a guardar al fondo de la red de Otavio.

La jugada de la anotación inició desde la banda derecha; Gilberto Mora tomó la pelota y condujo hasta la línea de fondo. El centrocampista de los Xolos mandó un centro al corazón del área que remató de cabeza Tahiel Jiménez, pero que el arquero atajó de buena forma.

Domínguez se encontraba atento a la jugada y fue el primer futbolista en llegar a la pelota después del rechace del portero brasileño. El jugador del Pachuca metió un tremendo zapatazo para que la defensa y el guardameta rival no tuvieran oportunidad para detener el disparo.

🚨🇲🇽 EL GOL DE ALEXEI DOMINGUEZ PARA EL 1-0 DE MEXICO ANTE BRASIL EN EL MUNDIAL SUB 20! 🇧🇷🔥



pic.twitter.com/4k7KsZxUet

México marca el gol 18 en el Mundial Sub-20

Después de ocho partidos en el Mundial Sub-20, ninguno ha terminado con un marcador 0-0 y México anotó el gol número 18 del torneo; después de ese, el de Brasil fue el 19, mientras que Argentina y Cuba anotaron el 20 y 21, respectivamente.

Alexei Domínguez fue el encargado de hacerlo y en el segundo tiempo buscarán irse en ventaja para conseguir su primera victoria del certamen, aunque el equipo de Eduardo Arce tendrá una difícil misión por el grupo en el que está situado.

Gilberto Mora está siendo la estrella del equipo y demostrando que es el jugador más experimentado del combinado nacional a pesar de su corta edad, 16 años, pues el jugador de los Xolos es el que propone, reparte y lleva el ritmo del juego de la Selección Mexicana.

16-year-old Gilberto Mora has dominated the midfield against Brazil in the U20 World Cup! 🇧🇷



Generational. 💎😮‍💨



pic.twitter.com/QYwYlp1soI

México está en el grupo de la muerte en el Mundial Sub-20

Desde que se llevó a cabo el sorteo para el Mundial Sub-20, la Selección Mexicana inició su preparación para el torneo, porque el equipo de Eduardo Arce se encuentra en el sector de la muerte, junto a selecciones que son favoritas al título.

Después de enfrentarse ante Brasil, el combinado nacional se verá las caras con España y en la última jornada se medirá ante su similar de Marruecos, equipo que dio la sorpresa en su debut al vencer 2-0 a La Roja.

El Tricolor tiene que vencer sí o sí a la Verdeamarela para que no se le complique la clasificación a la fase de eliminación en sus otros dos partidos.

