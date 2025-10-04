F1: Carlos Sainz y Alex Albon, descalificados de la clasificación del GP de Singapur; ¿qué castigo tienen los pilotos?

Malas noticias para Williams, pues sus pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon, fueron descalificados del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, determinación a la que llegaron las investigaciones de la FIA, pues sus autos no cumplieron con las normativas de la categoría.

El castigo para los Williams es partir en el Circuito Urbano Marina Bay desde el pitlane luego que sus tiempos en la qualy fueron eliminados. Originalmente habían terminado Albon 12 y Sainz 13, pero el problema fue cuando los autos pasaron la revisión.

¿Por qué descalificaron a Williams?

Lo que les costó el tiempo fue un desperfecto en el ala trasera, por lo que se realizaron las investigaciones y se determinó que no cumplían con las normativas de la F1. “Se comprobaron las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los coches número 23 (Albon) y 55 (Sainz)”, informó el Delegado Técnico de F1 de la FIA, Jo Bauer.

“Ambos coches superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón trasero”, algo que viola el Artículo 3.10.10 g. del Reglamento Técnico, que cubre el Sistema de Reducción de Arrastre (DRS), el cual establece que “en todos los puntos a lo largo de la envergadura, cuando el DRS está en estado de despliegue, las dos secciones de los perfiles del ala trasera deben tener una separación mínima de entre 9,4 mm y 85 mm”, agrega.

El director de Williams, James Vowles, dijo: “Durante las verificaciones de la FIA después de la clasificación, los alerones traseros de ambos autos no pasaron las comprobaciones de espacio entre ranuras del DRS. Como resultado, Alex y Carlos han sido descalificados de la clasificación para el Gran Premio de Singapur de mañana”.

Williams lamenta el incidente en el GP de Singapur

Vowles señaló que es una gran “decepción para el equipo” quedar relegados a partir en boxes, aclarando que nunca buscó tomar ventaja en el “rendimiento y los alerones traseros habían pasado nuestras propias comprobaciones ese mismo día, pero solo hay una medida que importa y aceptamos plenamente la decisión de la FIA”.

“Tenemos un coche capaz de sumar puntos aquí este fin de semana y haremos todo lo posible para luchar desde el fondo de la parrilla mañana, e inmediatamente revisaremos nuestros procesos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder”, agrega.

