F1: Así va el campeonato de pilotos tras el GP de Singapur y la victoria de George Russell

Se corrió una nueva carrera de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 (F1), el Gran Premio de Singapur, una cita que estuvo llena de emociones y que definió el campeonato de constructores en favor de McLaren, además de sumar puntos importantes para los pilotos, que tienen a Oscar Piastri como el líder.

El ganador de la carrera en el Circuito Urbano Marina Bay fue el piloto británico George Russell de la escudería Mercedes, seguido por el neerlandés Max Verstappen y del británico Lando Norris, de Red Bull y McLaren, respectivamente, para completar el podio.

Pese a terminar fuera de los tres mejores, el australiano Oscar Piastri sigue siendo el líder del campeonato de pilotos con 336 puntos, pero su compañero de equipo, Norris, está recortando distancia y ahora tiene 314 unidades a su favor, apretando la pelea por el que sería el primer trofeo para ambos.

En tercer lugar se encuentra Max Verstappen, que le está sacando todo lo que tiene al automóvil de Red Bull, pero que parece que se queda corto, aunque sigue a pie de lucha con 273 puntos. El León Neerlandés no pierde esperanza para sumar su quinto campeonato consecutivo.

El ganador en el GP de Singapur, George Russell, sumó 25 puntos a su causa para tener al momento un total de 237, que son suficientes para tener una buena ventaja del quinto sitio del campeonato mundial de la F1, que es el monegasco Charles Leclerc, quien no pasa por su mejor momento y se relega con 173 unidades.

Top 10 del campeonato de pilotos

1 Oscar Piastri 336

2 Lando Norris 314

3 Max Verstappen 273

4 George Russell 237

5 Charles Leclerc 173

6 Lewis Hamilton 127

7 Kimi Antonelli 88

8 Alexander Albon 70

9 Isack Hadjar 39

10 Nico Hulkenberg 37

Así va el campeonato de constructores

1 McLaren 650

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 Red Bull 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Con Lando Norris tercero y Oscar Piastri cuarto en el GP de Singapur fue suficiente para que McLaren se convirtiera en el equipo campeón de la F1 por segundo año seguido, que es su décimo título de la historia, siendo ya la segunda escudería más ganadora en el serial, dejando atrás a Williams, que se queda con 9.

En 2024 McLaren ganó el campeonato de F1 después de 26 años y en 2025 se confirmó como el mejor equipo del mundo, pero en la lista de las escuderías más triunfadoras siguen detrás de Ferrari, que tiene 16 trofeos en su palmarés, aunque el último de ellos fue en 2008.

