¿A qué hora y cómo ver EN VIVO y GRATIS desde México el Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de F1?

El Gran Premio de Estados Unidos de F1 se realiza este fin de semana y es una de las paradas en el calendario que tiene un Sprint Race. A falta de seis carreras para terminar con la temporada, la máxima categoría del deporte motor llega a Austin para seguir con las emociones.

Será la edición 46 que se corra el Gran Premio de Estados Unidos, pero la 13° vez que se realiza en Austin, Texas y sin duda será una gran cita, pues los pilotos tiene oportunidad de sumar unidades ‘extra’ con el sprint.

Our first special liveries out on track for FP1 🤩🎨#F1 #USGP pic.twitter.com/lkGGHIkRTg — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Horarios del Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de F1

Sábado 18 de octubre-Sprint Race-11:00 a 11:30 horas CDMX/

Sábado 18 de octubre-Calificación-15:00 a 16:00 horas CDMX

Domingo 19 de octubre-Gran Premio de Estados Unidos-13:00 horas CDMX

Toda la actividad de la F1 la podrás ver en México por la señal de Televisa.

¿Qué es la sprint race de la F1?

Una carrera al sprint en la F1 es una carrera más corta, de aproximadamente 100 km y unos 30 minutos, que se celebra en sábado en algunos fines de semana del Gran Premio y que entrega puntos para el campeonato de pilotos y de constructores; 8 al primero, 7 al segundo, y así sucesivamente hasta 1 punto para el octavo clasificado.

El formato sprint otorga puntos a los ocho primeros clasificados y, a partir de la temporada 2023, ya no determina la parrilla para la carrera principal del domingo; esta se decide con su propia sesión de clasificación.

We have FP1 coming up for y'all! 🤠



And it's the ONLY hour of practice the drivers will be getting this weekend... 💨#F1 #USGP pic.twitter.com/YMwgdGEThc — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Lucha por el título de F1 se intensifica en Texas

Oscar Piastri, el piloto de McLaren, afronta el Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana sin victorias en tres carreras y con su ventaja en el campeonato sobre su compañero de equipo Lando Norris reducida a 22 puntos, con seis carreras completas y tres sprints restantes por disputar esta temporada.

Acechando en sus espejos retrovisores está el resurgente campeón reinante Max Verstappen, de Red Bull, quien los persigue con nuevo vigor después de dos victorias y un segundo lugar en las últimas tres carreras.

Si eso no fuera suficiente para incomodar a Piastri, la carrera del domingo ha sido declarada un evento de “peligro por calor” debido a las temperaturas que se espera que se acerquen e incluso superen los 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius).

Six cars are sporting special liveries for Austin 🤩



All are eye-catching but which one is your fave? ✍️#F1 #USGP pic.twitter.com/fgnZlsmwif — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Todo esto significa que Texas podría ser el inicio de una emocionante carrera por el título en el último cuarto de la temporada. “Será divertido de ver”, dijo el piloto novato de Haas, Oliver Bearman. “Espero que se decida en el último momento para los tres. Que gane el mejor”.

El veterano español Fernando Alonso, de Aston Martin, sabe un poco sobre peleas por el título. Ganó el campeonato en 2005 y 2006. Predijo que la brecha de 63 puntos de Verstappen con Piastri probablemente sea demasiado para superar en esta etapa.

“Diría que está entre los dos (McLarens)”, dijo Alonso. “Pero, sí, Max es un piloto increíble, y si hay alguien que puede superar el déficit, es él”. Piastri y Norris se han repartido 12 victorias esta temporada entre ellos, pero el último triunfo de McLaren fue con Piastri en el GP de Holanda hace cuatro carreras.

Exteriormente, parecen haber superado su disputa en Singapur cuando el golpe de Norris en la primera vuelta a Piastri abrió la puerta para vencerlo ese día. Norris terminó tercero y Piastri fue cuarto. Ambos pilotos dijeron que se les permitirá competir libremente en la carrera sprint el sábado y en la prueba principal el domingo.

Mientras tanto, Verstappen no lo dirá, pero debe estar disfrutando su posición, acercándose en la clasificación. Verstappen ha subido a lo más alto del podio en el Circuito de las Américas en tres de los últimos cuatro. También tiene múltiples victorias en la Ciudad de México, escenario de la siguiente carrera.

“Lo intentaremos (ganar) seguro”, dijo Verstappen. “Es una gran pista para conducir. Fin de semana de sprint, siempre un poco agitado, pero tengo curiosidad por ver qué podemos hacer”.

aar