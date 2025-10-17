¿Miedo a Cruz Azul? André Jardine explota por increíble motivo previo al clásico joven y le manda mensaje a Larcamón

André Jardine, director técnico del América, aseguró que las Águilas llegan en desventaja al clásico joven contra Cruz Azul, al señalar que no considera óptimo que haya encuentros de esta trascendencia después de una Fecha FIFA, pues los de Coapa fueron uno de los clubes que prestaron más jugadores a sus respectivas selecciones.

“Deberían intentar que los clásicos no se jueguen luego de las Fechas FIFA, no entiendo por qué aquí en México pasa eso. Me siento un poco afectado por esta situación”, aseveró el entrenador de las Águilas en conferencia de prensa.

“NO HAGAN CLÁSICOS DESPUÉS DE LA FECHA FIFA” 🚫



André Jardine le pide a los directivos de no poner partidos de un roce más alto después de que jugar con su selección, ya que pueden regresar con sobrecargas, así como el caso de Ramón Juárez. 🤕



También habló sobre la… pic.twitter.com/AGiXhehPSY — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) October 17, 2025

André Jardine hizo hincapié en esta situación al pedirle a los dirigentes “que tengan más sensibilidad en el tema porque América, que siempre tiene jugadores de selección, tiene una cierta desventaja al preparar un equipo sin contar con tantos jugadores”.

André Jardine confiesa cuál es el clásico más importante para el América

Luego de que Nicolás Larcamón indicó que el Cruz Azul vs América es el clásico más importante de la Liga MX, André Jardine comentó que respeta el duelo ante La Máquina, pero no lo puso encima de los cotejos contra Chivas y Pumas, los otros grandes rivales de los de Coapa.

“Yo tengo el respeto que tengo por Cruz Azul, así como lo tengo por Chivas o por Pumas, no sé si haya un clásico más importante que otro, tiene que ver mucho con el sentimiento de la afición, probablemente yo no sea el indicado para mencionar algo así”, aseveró el estratega brasileño, sin querer darle más trascendencia a un partido sobre los otros dos.

Sin embargo, André Jardine dejó en claro que le tiene mucho respeto a Nicolás Larcamón y reconoció que es muy factible que América y Cruz Azul se vean las caras en la Liguilla del Apertura 2025.

¿Es actualmente el Clásico ante Cruz Azul el más importante para el América? 🔥👀



Esto respondió André Jardine, en la previa al duelo ante La Máquina. 🦅#TNTSportsMex pic.twitter.com/gafXYCpGPU — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 17, 2025

“Es el rival con el que más nos cruzamos en instancias finales sin duda, es un rival al que le tenemos mucho respeto, también al grupo y al entrenador que tiene, yo respeto mucho a Nico (Larcamón). El desarrollo del torneo indica que otra vez nos vamos a ver en Liguilla”, agregó el director técnico de los azulcremas.

¿Cómo quedó el último clásico entre Cruz Azul y América?

Cruz Azul y América se reencuentran este sábado 18 de octubre cinco meses después de su enfrentamiento más reciente, mismo que fue en la vuelta de semifinales del Clausura 2025.

Henry Martín y Cristian Borja marcaron los goles con los que las Águilas se impusieron 2-1 a La Máquina para clasificar a la final de la Liga MX por gol de visitante, pues el marcador global culminó empatado 2-2.

