Cruz Azul revela importante noticia que ilusiona a la afición de cara al partido ante el América

El Cruz Azul continúa con su preparación para afrontar el partido ante el América de la Jornada 13 del Apertura 2025, pero para ilusionar a su afición de cara al Clásico Joven de este certamen, la directiva de la Máquina dio a conocer la renovación de una pieza importante en el club.

A dos días de saltar a la cancha del Estadio Olímpico Universitario para medirse ante las Águilas, el Cruz Azul anunció la renovación de Erik Lira, uno de los futbolistas más relevantes para este equipo, pues es una pieza importante en el medio campo de la institución de la Noria.

El oriundo de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, seguirá siendo jugador del conjunto celeste hasta 2029. “Muy felices de poder anunciar la renovación de nuestro #6. Lira seguirá defendiendo nuestra camiseta con la misma pasión que lo ha convertido en pieza clave del equipo”, escribió el Cruz Azul en su publicación.

ERIK LIRA RENOVADO 💙🚂



Muy felices de poder anunciar la renovación de nuestro #6.



Lira seguirá defendiendo nuestra camiseta con la misma pasión que lo ha convertido en pieza clave del equipo.#AzulDePorVida #Lira2029 pic.twitter.com/OwEx5lAi7A — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 16, 2025

Cruz Azul busca romper récord de Pumas en el partido ante América

El Cruz Azul recibirá al América en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para disputar su partido correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025, en el cual la Máquina busca romper un récord que le pertenece a los Pumas.

En la temporada 79/80, los Universitarios lograron imponer una marca de 22 partidos invictos en Ciudad Universitaria y, después de 45 años, el equipo de Nicolás Larcamón podría ser el club con más partidos sin conocer la derrota en la casa de los Pumas, con 23 encuentros.

Esta marca para el conjunto de Larcamón llegará con una victoria o empate ante las Águilas, pero si los azulcremas logran vencer a la Máquina este fin de semana, tendrán que conformarse con igualar esta marca con el equipo de 1980 de los auriazules.

El Clásico Joven tiene mucha historia... también en el Olímpico Universitario.



Revive TODOS nuestros goles esta década ante Club América en este escenario 💙 pic.twitter.com/gLIxpecJOK — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 16, 2025

¿Qué paso la última vez que el América y el Cruz Azul se enfrentaron?

En las últimas cuatro temporadas, el Clásico Joven se ha repetido en tres ocasiones en la Liguilla del futbol mexicano, y fue el 18 de mayo del 2025 cuando ambas instituciones disputaron las semifinales del Clausura 2025.

La Máquina se llevó la ventaja en el encuentro de ida por la mínima diferencia, pero el equipo de André Jardine volvería a dejar en el camino al Cruz Azul y, con un tablero de 2-1 en el compromiso de vuelta, lograron meterse en la gran final gracias a su posición en la tabla.

Aunque se podría decir que no les dolió tanto esta eliminación a los Cementeros, pues ellos lograron dejar en el camino por el título de la Concachampions a las Águilas y después proclamarse campeones ante el Vancouver Whitecaps.

