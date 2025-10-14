América quiere un delantero de clase mundial para hacer una dupla de miedo con Allan Saint-Maximin; pagaría una fortuna

Todavía no termina el Torneo Apertura 2025, pero ya suenan nombres de posibles refuerzos del América para el siguiente certamen de la Liga MX, uno de ellos sería un delantero por el que pagarían una millonada y que haría una dupla de miedo con el francés Allan Saint-Maximin.

De acuerdo con el periodista turco Ekrem Konur, el América está interesado en el argentino Mauro Icardi, quien de acuerdo con el sitio transfermarkt está valuado en poco más de 9 millones de dólares, cifra que las Águilas deberían pagar a su actual club, el Galatasaray de Turquía.

América busca nuevo delantero

Al mando de André Jardine el cuadro azulcrema ha marcado época en la Liga MX con cuatro finales seguidas y un tricampeonato, pero saben que no se pueden relajar si quieren seguir figurando, por lo que ya piensan en la llegada de su delantero de élite, quien a su vez estaría reemplazando a los actuales goleadores.

Si bien el cuadro de Coapa tiene grandes jugadores, parece que en la actualidad el puesto de centro delantero es de los más flojos, pues tienen a los lesionados Henry Martín y Raúl Zúñiga, además de un venido a menos Rodrigo Aguirre, por lo que la llegada de Mauro Icardi no les caería nada mal.

Juntos, Henry, Zúñiga y Aguirre, tienen 5 goles en los 12 duelos que van del Torneo Apertura 2025, una cuota baja para los delanteros del equipo más ganador del futbol mexicano.

No es la primera vez que se vincula a Mauro Icardi con la Liga MX, ya que en el pasado clubes como Pumas, Tigres y Cruz Azul sonaron para ser los nuevos retos del ariete argentino, quien a sus 32 años ya vivió sus mejores tiempos en la élite europea.

A Icardi se le recuerda por su paso en el Inter de Milan, en donde marcó 124 goles en 219 partidos disputados, además de entregar 29 asistencias. El nacido en Rosario estuvo en el PSG, en donde alineó en 92 cotejos con 38 dianas. En Italia también estuvo en la Sampdoria, club en donde dejó 11 dianas en 33 apariciones.

Actualmente el artillero juega en el Galatasaray, en donde es figura y lleva 96 compromisos, anotando 66 dianas. Pocos recuerdan que Icardi formó parte de La Masia, la cantera del Barcelona, club que lo fichó luego de un torneo juvenil. No alcanzó a debutar con el Barca y pasó a la Sampdoria, primero en préstamo, en donde se estrenó como profesional en la segunda división de Italia.

