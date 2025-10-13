Allan Saint-Maximin vive como rey; Así es su lujosa mansión del nuevo ídolo del América (VIDEO)

Llegó como figura del América para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y con dos goles en sus primeros dos juegos, el delantero francés Allan Saint-Maximin se ganó el corazón de la afición por su rápida adaptación, que en parte puede ser porque vive en CDMX sin presiones, como lo demuestra un video en donde presume su lujosa casa.

A poco meses de su llegada a México, la nueva figura de las Águilas abrió las puertas de su casa, que se encuentra en una exclusiva zona de la Ciudad de México, que tiene lujo, comodidad y hasta espacios verdes, para que se pueda relajar y concentrarse en la cancha.

Uffff la mansión de Allan Saint-Maximin en la CDMX👑🦅 pic.twitter.com/dEAWozmmTE — Roberto Haz (@tudimebeto) October 13, 2025

Así es la casa de Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin mostró su hogar en un video con el YouTuber e influencer francés Vincent Queijo. El material rápidamente se popularizó en redes sociales, pues desde la parte de afuera del inmueble se nota que es una casa lujosa, que no es accesible para el grueso de la población mexicana, pero sí para un futbolista extranjero que llega a cobrar millones en la Liga MX.

Ya dentro de la propiedad, la casa del exjugador del Newcastle United tiene espacios amplios, propios de una casa en una zona exclusiva para gente que gana más que la mayoría. Los acabados se ven que son de materiales de alta gama y tiene un espacio que es especial para el descanso.

Además, Allan Saint-Maximin tiene un cuarto especial en donde tiene las camisetas de los clubes de los clubes en donde ha jugado, como el citado Newcastle United de la Premier League, en donde mostró sus mejores momentos como profesional, además del Fenerbahce, Saint-Étienne y Mónaco, sumadas a las del América, en donde juega actualmente.

El video de Saint-Maximin con Vincent Queijo muestra también como es el día a día del jugador azulcrema, incluyendo que los hijos del futbolista salen a rodar con sus bicicletas en parte de la zona de la propiedad. El video cierra con el YouTuber asistiendo al Clásico Capitalino para ver a Maxi ante los Pumas de la UNAM.

El siguiente duelo del América con Allan Saint-Maximin es ante el Cruz Azul, el próximo 18 de octubre, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Será el segundo partido de alto impacto que el francés juegue en México, pues es el Clásico Joven, uno de los que más historia tiene y que recientemente han incrementado su rivalidad con una final y una semifinal, ambas series en favor de los de Coapa.

