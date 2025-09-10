América y Allan Saint-Maximin reciben misterioso mensaje de la Ligue 1 para el clásico contra Chivas

La Ligue 1 le mandó un recado a Allan Saint-Maximin de cara al clásico entre América y Chivas.

La Ligue 1 le mandó un sorpresivo mensaje al América y a Allan Saint-Maximin de cara al clásico nacional de este fin de semana contra las Chivas, a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Por medio de sus redes sociales, la liga francesa le puso un poco de sabor al partido y le deseó éxito a las Águilas y al delantero galo para el duelo de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, mismo que se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre.

“Dale 💛 a este Allan Saint-Maximin de la suerte para el Clásico de México 🍀“, fue el mensaje con el que la Ligue 1 e mandó su apoyo al nuevo delantero del América para el clásico del futbol mexicano ante las Chivas.

Dale 💛 a este Allan Saint-Maximin de la suerte para el Clásico de México 🍀



🦅 @asaintmaximin @ClubAmerica pic.twitter.com/qhzQtsd5S0 — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) September 10, 2025

En la publicación, el nuevo atacante de las Águilas sale con la playera del Niza, último equipo francés en el que militó antes de emprender su aventura en la Premier League con el Newcastle United.

La publicación de la Ligue 1 generó varias reacciones entre los usuarios, varios de ellos aficionados del América, los cuales aplaudieron esta muestra de apoyo del torneo francés para su esperado compromiso contra las Chivas.

Allan Saint-Maximin quiere mantener su racha goleadora con el América

El clásico nacional contra las Chivas se presenta como una inmejorable oportunidad para que Allan Saint-Maximin mantenga su buena racha con el América.

El atacante francés hizo gol en sus primeros dos juegos con los azulcremas en las victorias de 4-2 sobre Atlas y 2-0 ante Pachuca en las Jornadas 6 y 7 del Apertura 2025, de manera respectiva.

Allan Saint-Maximin quiere marcar en su primer clásico con la camiseta del América, que enfrenta a Chivas con la misión de mantener su invicto en el torneo luego de conseguir cinco triunfos y dos igualadas en las primeras siete fechas.

¿Cómo quedó el último clásico entre América y Chivas?

América y Chivas se enfrentan por cuarta vez en el año este sábado 13 de septiembre, pues en el primer semestre del 2025 se vieron las caras en tres ocasiones.

Las Águilas vapulearon 4-0 al Rebaño el 12 de marzo en el clásico más reciente entre ambos, mismo que fue en la vuelta de octavos de final de la Concachampions, resultado con el que los de Coapa ganaron 4-1 el global.

El América y Allan Saint-Maximin intentarán obtener una victoria ante Chivas que les permita aspirar al liderato de la Liga MX. Los rojiblancos son antepenúltimos de la clasificación.

EVG