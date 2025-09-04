La IA hace broma pesada a la afición del América y los ilusiona con el fichaje bomba de Neymar Jr.

La IA creó una foto de Neymar Jr. con la camiseta de las Águilas.

En la actualidad es difícil saber si una imagen o video es creado por Inteligencia Artificial (IA), y en esta ocasión la afición del América fue la que cayó con una de las muchas creaciones de los robots, pues ya pedían el fichaje de Neymar Jr. después de ver una foto del brasileño con la camiseta azulcrema que se hizo viral en redes sociales.

Desde que la IA comenzó a ser un artefacto para buscar, crear y desarrollar las imágenes o videos que el humano quisiera, se han podido ver a varios futbolistas con la playera de otro equipo; en esta ocasión fue una fotografía de Neymar Jr. en la que subió una historia a Instagram con el jersey del América.

La imagen del astro brasileño recorrió todo el internet en cuestión de minutos y varios fanáticos azulcremas pensaban que podía hacerse realidad el fichaje de Neymar con el conjunto de Coapa.

Neymar Jr. con la camiseta del Toluca y Cruz Azul

La imagen de Neymar Jr. con la camiseta del América se volvió tan viral que aficionados del Cruz Azul y el Toluca también crearon su propia imagen del delantero brasileño, pero con la camiseta de su equipo, confirmando que esta fotografía fue realizada por la Inteligencia Artificial.

Además de traer la camiseta de otro equipo, la fotografía era la misma y con la misma pose, así que es poco probable que podamos ver a Neymar jugando en la Liga MX, pero no imposible.

La imagen de jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi también ha sido utilizada para crear escenarios soñados por los aficionados, pues en repetidas ocasiones, ‘El Bicho’ tiene imágenes hechas por la IA con la camiseta de varios equipos de la Liga MX y también como un posible regreso al Real Madrid.

¿Cuándo vuelve a jugar el América en la Liga MX?

El América sigue invicto en el Apertura 2025 y su siguiente partido es uno de los más importantes de la temporada, pues jugarán el Clásico de México en la Jornada 8 de la Liga MX.

Las Águilas están preparando el encuentro ante las Chivas en estas dos semanas por la Fecha FIFA, pero el equipo de André Jardine llega en mejor estado de forma al encuentro ante el Rebaño Sagrado, mientras que los pupilos de Gabriel Milito se encuentran en la décima sexta posición de la tabla general.

El compromiso entre los azulcremas y los rojinegros se llevará a cabo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el próximo sábado 13 de septiembre.

