¿América vs Chivas se jugará en el Ciudad de los Deportes? La radical decisión que no le gustará a muchos aficionados

América recibirá a las Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El Club América recibió una terrible noticia días previos a enfrentar al Pachuca, pues el partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 entre las Águilas y los Tuzos se disputó a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero lo que preocupaba a la afición y la directiva era jugar sin público ante las Chivas.

Este martes 2 de agosto, los altos mandos del equipo de Coapa y la alcaldía Benito Juárez llevaron a cabo una mesa de trabajo donde establecieron algunos lineamientos para garantizar la seguridad de los asistentes en el Coloso de la Nochebuena.

“La alcaldía Benito Juárez y representantes de la empresa operadora del Estadio Ciudad de los Deportes establecieron los lineamientos que garantizan la operación de un ‘Estadio Seguro’ en beneficio de los vecinos de la colonia Ciudad de los Deportes y asistentes del estadio”, se puede leer en el comunicado.

Estos son los lineamientos entre la alcaldía Benito Juárez y el Club América

Después de la reunión que tuvieron los directivos del América y la alcaldía Benito Juárez, se establecieron seis lineamientos para garantizar la seguridad de los asistentes, equipos y vecinos, que son los siguientes:

1.- Se mantiene el operativo de seguridad “Ladrillera”, en el que se determinan los cierres de vialidades, parciales o totales, en los alrededores a los inmuebles establecidos de acuerdo con el aforo del estadio.

2.- La responsabilidad de control de accesos, seguridad y logística al interior del estadio corresponde por completo al personal capacitado del Estadio Ciudad de los Deportes o quién ellos determinen.

3.-La alcaldía Benito Juárez coordina y ejecuta, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el operativo en el perímetro exterior del estadio teniendo bajo su cargo las vialidades en los términos establecidos en el operativo “Ladrillera” como sucede desde noviembre pasado. Además, se mantiene el operativo en materia de Protección Civil, servicios prehospitalarios y rescate urbano durante la realización de los eventos.

4.- El Estadio Ciudad de los Deportes notificó a la alcaldía Benito Juárez los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de Protección Civil y de seguridad para la realización de los próximos siete partidos/eventos programados por la liga de Futbol MX (4 femeniles y 3 varoniles) a celebrarse en las próximas 4 semanas.

5.- De la revisión de la documentación en cuanto a los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de protección civil, la alcaldía Benito Juárez determinó que no hay impedimento alguno para la celebración de los eventos estando garantizada la seguridad de todos los vecinos y asistentes.

6.- Las inspecciones técnicas en materia de Protección Civil al inmueble por parte de la alcaldía se mantienen.

Con este acuerdo, el partido entre el América y las Chivas es seguro que se lleve a cabo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, además de los compromisos del equipo femenil.

¿Cuál será el siguiente partido del América en el Ciudad de los Deportes?

Después de hacernos recordar los partidos en la pandemia de covid-19, el América volverá a recibir a su afición en el Estadio Ciudad de los Deportes y el siguiente encuentro será entre las Águilas y el Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

Además, en la cancha del Coloso de la Nochebuena se llevarán a cabo los dos Clásicos de México entre el América y Chivas, tanto el varonil como el femenil, que se llevarán a cabo el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, respectivamente.

