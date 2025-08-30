América rompe el silencio y da el veredicto final sobre el partido ante Pachuca; ¿Se jugará a puerta cerrada?

El Club América recibió la terrible noticia de que el partido ante el Pachuca tenía que ser jugado a puerta cerrada, pero el club no dijo nada en ese momento y, a escasas horas del inicio del encuentro, los azulcremas dieron el veredicto final sobre este tema.

A través de sus redes sociales, la institución de Coapa informa que, por instrucción de la alcaldía Benito Juárez, el encuentro ante los Tuzos sí se disputará sin público en las gradas, además de dar a conocer que la boletera del Estadio Ciudad de los Deportes dará a la información necesaria para realizar el procedimiento de reembolso.

“Por instrucción de la Alcaldía Benito Juárez, el partido como local del Club América, correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se disputará a “puerta cerrada”, en el estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 30 de agosto a las 21:05 horas”.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Efraín Juárez revela la fórmula secreta que utilizó para ayudar a Pumas a fichar a Keylor Navas

“Ticketmaster México informará el procedimiento de reembolso total para las personas que compraron boletos”, se puede leer en el comunicado.

Información sobre el partido entre América y Pachuca. pic.twitter.com/mWO4hyQg8i — Club América (@ClubAmerica) August 30, 2025

¿Por qué se jugará el América contra Pachuca a puerta cerrada?

El pasado viernes, la alcaldía Benito Juárez informó a través de sus redes sociales que el partido entre el América y el Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes se tiene que jugar a puerta cerrada por un tema con la seguridad del club.

“La alcaldía Benito Juárez informa que el partido entre los equipos América y Pachuca de la Liga MX, programado para este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, deberá realizarse a puerta cerrada”.

“Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica“, informaron en su comunicado.

Después de dar a conocer esa información, tanto la Liga MX como el Estadio Azteca salieron a defender al conjunto de Coapa, esperando que todo se resolviera para que el América recibiera a su afición en el estadio, algo que no ocurrió.

#Comunicado

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

🔗 https://t.co/g1Ntg2wDgu pic.twitter.com/U9ao6nKBFu — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 29, 2025

Los problemas del América con el Ciudad de los Deportes

Desde su llegada al Estadio Ciudad de los Deportes por la remodelación del Estadio Azteca, el América ha recibido terribles noticias para recibir a su afición en el recinto y, en algunas ocasiones, la alcaldía Benito Juárez ha clausurado el lugar.

La primera vez fue cuando se disputó un partido al mismo tiempo que en la Plaza de Toros Alejandro Fernández hacía su presentación, algo que no puede ocurrir, ya que los dos recintos están a escasos metros y terminaron clausurando los dos lugares.

Tiempo después ocurrió este último incidente, en el que no fue clausurado el estadio, pero la alcaldía sí ordenó que el encuentro se juegue a puerta cerrada, algo que el América no apeló y siguió al pie de la letra.

DCO