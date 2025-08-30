Alana Flores no se guarda nada y explota por el partido del América ante Pachuca; “maldita sea”

Alana Flores no se guarda nada y explota por el partido del América ante Pachuca

La influencer mexicana Alan Flores no se guardó nada y explotó por no poder asistir al Estadio Ciudad de los Deportes para el duelo entre el Club América y el Pachuca, esto luego que la Alcaldía Benito Juárez informó que el juego correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025 será a puerta cerrada.

En sus redes sociales las Águilas informaron que por instrucción de la alcaldía Benito Juárez el partido ante los Tuzos será a puerta cerrada, sin público, situación sobre la que Alana Flores comentó en redes sociales.

“Maldita sea, yo quería ir al estadio a tomar mis azulitos viendo a mi amorcito”, dijo la creadora de contenido, quien es pareja del defensor central americanista, Sebastián Cáceres, quien lleva años siendo titular con el cuadro de Coapa.

maldita sea yo quería ir al estadio a tomar mis azulitos viendo a mi amorcito 😔 — AL4NITA (@alanafloresf) August 30, 2025

¿Por qué se jugará el América contra Pachuca a puerta cerrada?

El pasado viernes, la alcaldía Benito Juárez informó a través de sus redes sociales que el partido entre el América y el Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes se tiene que jugar a puerta cerrada por un tema con la seguridad del club.

“La alcaldía Benito Juárez informa que el partido entre los equipos América y Pachuca de la Liga MX, programado para este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, deberá realizarse a puerta cerrada”.

“Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica“, informaron en su comunicado.

Después de dar a conocer esa información, tanto la Liga MX como el Estadio Azteca salieron a defender al conjunto de Coapa, esperando que todo se resolviera para que el América recibiera a su afición en el estadio, algo que no ocurrió.

