Sebastián Cáceres prepara tremenda sorpresa para Alana Flores en su pelea ante Gala Montes

Alana Flores está lista para subirse al ring por cuarta ocasión en su corta carrera como boxeadora y enfrentarse ante Gala Montes en busca de seguir invicta, pero Sebastián Cáceres tendrá un hermoso gesto con su pareja.

Durante el último cara a cara y el pesaje de ambas participantes, la creadora de contenido regiomontana aseguró que por primera vez su novio, el defensa el América, estará presente en el recinto para vivir en vivo la pelea de su pareja sentimental.

Cabe recalcar que, Alana Flores y Sebastián Cáceres comenzaron su relación hace unos meses y el futbolista uruguayo no pudo viajar a España para ver el combate de su novia ante Ari Geli en La Velada del Año 5, pero en esta ocasión como el evento se llevará a cabo en la Ciudad de México, Cáceres se dará el tiempo para asistir a la pelea de ‘Alana la Rana’.

¡EL INTERNET VA A EXPLOTAR CON ESTA PELEA! 🔥 GALA MONTES VS ALANA FLORES 😮‍💨#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/csI0qH7WZB — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 17, 2025

Sebastián Cáceres apoya a Alana Flores en todos sus proyectos

Como muchos saben, y los que no, aquí se los contamos, Alana Flores es la presidente del equipo Raniza FC, el cual participa en la Kings League Americas y fueron los campeones de la primera edición que se disputó en el Estadio Azteca.

Después de que Sebastián Cáceres y la creadora de contenido oficializaron su relación amorosa, el defensa del América fue visto en un par de ocasiones en el lugar donde se llevan a cabo los partidos de la Kings League apoyando a la Raniza y a su pareja.

Ahora es turno de ver a Sebastián Cáceres en el Palacio de los Deportes, acompañando a Alana Flores en su cuarta pelea como boxeadora y donde buscará vencer a Gala Montes, después de todo lo que ha dicho en las conferencias de prensa.

“La chinga de tu vida te voy a dar” 💥@alanafloresf iimita al @Canelo en su pesaje 🥶#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/wflihmxjDg — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 17, 2025

Sebastián Cáceres quiere ver la victoria en vivo de Alana Flores

Después de que Alana Flores ganó su pelea contra Ari Geli en La Velada del Año 5, se hizo viral un video de Sebastián Cáceres celebrando la victoria de su pareja en el cuadrilátero de La Cartuja.

Ahora, el defensa del América tendrá la dicha de estar en el recinto acompañando a su novia, para que en caso de irse con la mano en alto del Palacio de los Deportes, pueda festejar en ese momento con Alana Flores.

Cabe recalcar que podríamos ver a Cáceres acompañando a Flores en su entrada al ring y sería un momento épico para el internet y el deporte, pero para eso solo queda esperar al inicio de la pelea.

DCO