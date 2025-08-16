Alana Flores le advierte a Gala Montes al estilo del Canelo Álvarez; “la chin... de tu vida te voy a dar” (VIDEO)

Alana Flores asistió al pesaje previo a su pelea contra Gala Montes y después de dar el peso establecido para su enfrentamiento ante la actriz mexicana, dio sus últimas palabras y le mando un amenazante mensaje a su rival.

La creadora de contenido mexicana imitó al Canelo Álvarez en su cara a cara con Berlanga y le dijo a Gala Montes “la chin** de tu vida te voy a dar” y después comenzó a hacer los mismos gestos que el pugilista mexicano, lanzando golpes al aire.

Alana Flores mostró el enojo que tiene guardado hacía Gala Montes por sus pasados comentarios en el cara a cara y aseguró que saldrá con la mano en alto este domingo en el Palacio de los Deportes.

“La chinga de tu vida te voy a dar” 💥@alanafloresf iimita al @Canelo en su pesaje 🥶#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/wflihmxjDg — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 17, 2025

Gala Montes responde la amenaza de Alana Flores

Después de que Alana Flores imitara al ‘Canelo’ Álvarez mandando un mensaje amenazante a Gala Montes, la actriz mexicana no tardó en responderle de manera contundente a su rival en el último cara a cara.

Montes no se guardó nada y le respondió a Flores “te voy a partir tu mad** y va a ser la chin** de tu vida”; en eso, Berth Oh, el host del evento, respondió que no sabía dónde esconderse por las chispas que estaban sacando las dos y él se encontraba en medio de las boxeadoras.

Desde que se dio a conocer este combate, Alana Flores y Gala Montes no dejaron de tirarse tanto en redes sociales como en persona, pero todo terminará este domingo cuando una de las dos se vaya con la mano en alto del Palacio de los Deportes.

¡SE CALENTÓ TODO! 😱🔥



Gala Montes le dijo de todo a Alana Flores, previo a su pelea de mañana en Supernova. pic.twitter.com/ZHfEe2ssTr — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 17, 2025

Estas son las dos ventajas que tiene Gala Montes sobre Alana Flores para su combate

Alana Flores y Gala Montes asistieron al pesaje previo a su pelea de este domingo en el evento de Supernova: Orígenes, donde la actriz mexicana tendrá dos ventajas sobre la creadora de contenido regiomontana.

Después de darse a conocer el peso de las dos boxeadoras, Montes tiene una ventaja de diez kilos sobre Flores, algo que puede influir al momento de la pelea, mientras que la segunda ventaja es su altura; la cantante le saca 19 centímetros a la influencer.

Este combate será el estelar para este domingo en el Palacio de los Deportes; ahí es donde veremos si Alana Flores sigue invicta como boxeadora o Gala Montes logra terminar con la hegemonía de su rival como pugilista.

DCO